Ferenc pápa a kórházban mondja el a vasárnapi Úrangyala-imádságot

2021. július 9. 14:04

Ferenc pápa műtét utáni gyógyulása a várakozásoknak megfelelően alakul, de az egyházfő a vasárnap tartandó Úrangyala-imádságára még nem tud visszatérni a Vatikánba, ezért azt a kórházban mondja majd el a szentszéki sajtóközpont pénteki közleménye szerint.

Ferenc pápa kórházi tartózkodása hatodik napján a Vatikán közölte, hogy az egyházfő az utóbbi huszonnégy órát nyugodtan töltötte.



A műtétet követő klinikai időszak normálisan zajlik, folytatódik a tervezett kezelés - hangsúlyozta a szentszéki szóvivő, Matteo Bruni aláírásával kiadott közlemény.



Nyilvánosságra hozták, hogy az egyházfő rendszeresen és önállóan táplálkozik, sétált a kórház folyosóján, dolgozott és olvasott is. A pápai kórteremhez tartozó kis kápolnában misét mutatott be a neki segítő egészségügyi személyzettel.



A Vatikán kiemelte, hogy a korábban mért láz után a pápa már teljesen lázmentes.



Ferenc pápa vasárnap még kórházban lesz, ezért a délben szokásos Úrangyala-imádságot és az azt kísérő beszédet a Gemelli kórház tizedik emeleti ablakából mondja el.



Korábban Szent II. János Pál pápa volt, aki a "harmadik Vatikánnak" nevezett római kórházból mondta el beszédeit, amikor a Gemelliben kezelték. Először 1981. május 17-én, néhány nappal az ellene elkövetett merénylet után, amikor Szent II. János Pál a kórházi ágyából, felvételről küldte el vasárnapi üzenetét. 1981 júniusában a Gemelli tizedik emeleti ablakából mondta el beszédét, és így tett további kórházi tartózkodásai során is. Legutoljára a súlyos beteg Szent II. János Pál 2005. február 27-én és március 6-án köszöntötte a hívőket a Gemelli ablakából, akkor már beszéd megtartása nélkül.



A 84 éves Ferenc pápán vasárnap este tervezett műtétet hajtottak végre vastagbélszűkület miatt. A betegség idős embereknél nem ritka, fájdalmat, felfúvódást, gyulladást és elégtelen bélmozgást okozhat.



MTI