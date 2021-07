Nacsa: mondjunk nemet a külföldi gyógyszergyártóktól való függésre!

2021. július 9. 14:16

A kormánypártok szerint fontos, hogy "ne legyünk kiszolgáltatva" a külföldi gyártóknak, ezért szükség van a magyar vakcinagyárra - mondta a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciószóvivője pénteki, az MTI-hez eljuttatott videonyilatkozatában.

Nacsa Lőrinc a Fidesz és a KDNP álláspontját összegezve felidézte: a baloldal a járvány kezdete óta csak akadályozta a védekezést, kamuhíreket, kamuvideókat és kamustatisztikákat gyártottak. Odáig is elmentek, hogy a saját politikai érdekeik miatt, a magyar emberek életét kockáztatva a vakcinák ellen keltettek bizonytalanságot, és egyes vakcinákat be is akartak tiltani. A baloldal még a magyar vakcinagyárat is támadta, ők nem a magyarokat, hanem a külföldi gyógyszergyártó lobbit támogatták - jelentette ki.



Hozzátette: az oltás nemzetbiztonsági kérdés, a járvány idején látható is volt, hogy a nemzetközi piacon óriási küzdelem alakult ki a vakcinákért.



A kormánypártok szerint fontos, hogy "ne legyünk kiszolgáltatva" a külföldi gyártóknak, ezért szükség van a magyar vakcinagyárra. A nemzeti konzultáció segítségével a vakcinagyár mellett erős nemzeti egységet hozható létre - hangsúlyozta.



"Töltse ki ön is, mondjon nemet a külföldi gyógyszergyártóktól való függésre" - zárta nyilatkozatát a KDNP-s politikus.



MTI