Közoktatási államtitkár: biztosított a tankönyvellátás

2021. július 9. 14:28

Biztosított az idei tankönyvellátás: 13,3 millió tankönyv gyártása van folyamatban, a szeptemberi tanévkezdésre valamennyi az iskolákban lesz - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának közoktatásért felelős államtitkára pénteken a debreceni Alföldi Nyomdában, ahol megtekintette a gyártást.

Készülnek a tankönyvek a debreceni Alföldi Nyomdában 2021. július 9-én. Biztosított az idei tankönyvellátás: 13,3 millió tankönyv gyártása van folyamatban, a szeptemberi tanévkezdésre valamennyi az iskolákban lesz. Az előző évhez hasonlóan a köznevelésben és a szakképzésben tanuló valamennyi diáknak biztosítják az ingyenes tankönyveket, erre idén 13 milliárd forintot fordítanak. MTI/Czeglédi Zsolt

Maruzsa Zoltán jelezte: az előző évhez hasonlóan a köznevelésben és a szakképzésben tanuló valamennyi diáknak biztosítják az ingyenes tankönyveket, erre idén 13 milliárd forintot fordítanak.



Hozzátette: 2010 előtt 7,5 milliárd forintba kerültek a tankönyvek a központi költségvetésnek, 7,5 milliárd forint költség pedig a családokra hárult. Az államtitkár azt mondta, az állami tankönyvellátással - bár időközben az alapanyagok és az élő munka ára is nőtt -, jó minőségben, olcsóbban állítják elő a tankönyveket.



Az államtitkár kitért a tananyagfejlesztésre is: tavaly az első, az ötödik és kilencedik évfolyamnak, az idén a második, a hatodik és a tizedik évfolyamnak készültek el a módosított Nemzeti Alaptantervhez (NAT) igazodó tankönyvei.



Hozzátette: 105 új közismereti és 23 egyéb fejlesztés valósult meg, valamint miniszteri felhívás alapján 78 új piaci és egyházi kiadású tankönyv került fel a jegyzékre.



Összességében a tankönyvjegyzéken a mostani tanévben felhasználható módon 2559 tankönyv, taneszköz szerepel, ezek 60 százaléka állami kiadvány - ismertette Maruzsa Zoltán.



Április 30-áig rendelhették meg a tankönyveket az intézmények, az alaprendelést június 30-áig módosíthatták, onnantól "pörögtek fel a nyomdagépek", és augusztus elsején megkezdődik a tananyagok kiszállítása - ismertette.



A papíralapú könyvek mellett az összes állami kiadvány ingyenesen is letölthető digitális formában is - fűzte hozzá.



Tőczik Zsolt, a Kello Könyvtárellátó Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója szerint időarányosan jól halad a könyvek gyártása, valamennyi megrendelt tankönyv az iskolákban lesz szeptember elsejére.



Jelezte: a legtöbb könyvet előállító debreceni Alföldi Nyomda 99,99 százalékban a Kello tulajdonába került, és míg korábban egy tankönyv több mint ezer forintba került, most 653 forintért készül el.



Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere, arra utalva, hogy a városban működik az ország legrégebbi jogfolytonos és legnagyobb nyomdája azt mondta, a debreceni identitás egyik forrása a nyomda, amely kétszáz éven át a városháza épületében működött.



Kósa Lajos (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője hozzátette: nem csak jelentős múltja, hanem "erős jövője" is van az Alföldi Nyomdának, amely az elmúlt években elnyert kormányzati támogatásokkal korszerűen, hatékonyan működő vállalat.



György Géza, az Alföldi Nyomda vezérigazgatója közölte: cégük Magyarország legnagyobb könyvgyára, évente háromezer "könyvcím" húszmillió példányát állítják elő, mintegy 11 ezer tonna alapanyag felhasználásával.



Az idén a 13 millió tankönyvből 10 millió Debrecenben készül, tavalyi árbevételük 9,1 milliárd forint volt, ebből 1,1 milliárd exportbevétel, 3 milliárd a tankönyvgyártásból, 5 milliárd hagyományos könyv- és folyóirat-előállításból származott - sorolta a vezérigazgató. Az utóbbi öt évben minden esztendőben egymilliárd forintot fordítottak fejlesztésre saját és európai uniós forrásból - tette hozzá.





MTI