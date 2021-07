Megújult a szamosújvári ősi magyar templom és kolostor

2021. július 9. 16:24

Megújult az erdélyi Szamosújváron a 18. században barokk stílusban épült ferences templom és kolostor, amelyet a pénteki ünnepélyes műszaki átadást követően Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes és Cseke Attila fejlesztési miniszter nyitott meg jelképesen a katolikus hívők és a turisták előtt.

Kép: szabadsag.ro

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a közösségi oldalán is gratulált a szamosújvári közösségnek és plébánosának, akik a sorssal dacolva "nagyot álmodtak", szakembereket fogadtak, csapatot gyűjtöttek, és felújították a város egyik legértékesebb barokk műemléképületét.



"Ennek a lelkes hozzáállásnak pedig meglett az eredménye: nemcsak egy vallási szentély, az Isten háza újul most meg, hanem létrejön egy 21. századhoz méltó, avantgárd vallási és kutatóközpont, örmény és római katolikus gyűjtőlevéltár és könyvtár is" - mutatott rá Kelemen Hunor.



A 2001 óta plébániatemplomként szolgáló egykori ferences templom és kolostor felújítását és idegenforgalmi értékesítését főleg az Európai Regionális Fejlesztési Alapból pénzelték, de regionális jelentőségű műemléképületként román állami kiegészítő finanszírozásban is részesült, a regionális jelentőségű műemléképületek felújítását célzó program keretében. A beruházás értéke megközelítette a 21 millió lejt (1,5 milliárd forint).



A felújítás fővállalkozója, a KÉSZ Románia építőipari vállalat értékesítési vezetője, Sárosi Béla építőmérnök a kolozsvári Szabadság című napilapnak az átadás előtt elmondta: többfajta beavatkozást kellett végrehajtani a szamosújvári épületegyüttesen, volt alapmegerősítés, rendkívül nagy mennyiségű falképet kellett restaurálni, a fűtéstechnikát meg kellett oldani a padlófűtéstől a kolostorrészben található fürdőkig, továbbá kiállítótereket kellett kialakítani, világítástechnikát megoldani.



A külső-belső felújítás során teljes burkolatcserét kapott a torony, új az óraszerkezet és a megtisztított harangok tartószerkezete, a harangozást új automata berendezés biztosítja. A szakember szerint 25 teherautónyi galambtrágyát és galambtetemet kellett elszállítaniuk, a tetőszerkezet faanyagának körülbelül 20 százalékát kicserélték.



A templomhajóban restaurálták a falkép- és mennyezetfestést, megtisztították, újrapácolták a bogárrágta padokat, kicserélték a kőburkolatokat, a padok alatti részre padlófűtést vezettek be, a főoltár is teljes restauráláson esett át, kiegészítették a hiányzó elemeket. Újrafedték és vonóvasakkal a templomhoz erősítették az utólag épült, megsüllyedt Lorettói kápolna boltíves tetőszerkezetét. Kitakarították, lekövezték és korszerű világítással látták el a kriptát. Az alagsort a mozgássérültek lifttel is megközelíthetik, mely a kripta, a földszint és az első emeleti oratórium között közlekedik.

Szamosújvár magyar pecsétje



Az épületegyüttes kolostorrészében újravakolták a szobákat, a folyosón az ablakokat kicserélték hőszigetelt, a templom stílusához igazodó nyílászárókra. A szobák kiállítóterekre jellemző jó világítástechnikát kaptak, megújult a padolás: bizonyos cellákban masszív tölgypadló, a folyosón fenyőből készült padló van. Megújult a templom- és kolostorrész fűtéstechnikája, elektromos rendszere, az épületegyüttesbe monitorizáló rendszereket, 60 biztonsági kamerát építettek be.

Szamosújvűr ősi magyar címere





A felújítást kezdeményező, a pályázatokat előkészítő és lebonyolításukat felügyelő Küsmődi Attila plébános szerint Szamosújváron jelenleg kevesebb, mint négyszáz római katolikus és közel száz örménykatolikus él. A felújított épületegyüttesben több közösségi terem, levéltár, könyvtár és múzeum is helyet kapott, a templom és a tetőtér a turisták előtt is nyitva lesz.



MTI