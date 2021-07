Az első héten félmillióan szerezték be az uniós védettségi igazolást

2021. július 9. 16:33

Az első héten félmillióan szerezték be az uniós védettségi igazolást Magyarországon - mondta a kormányszóvivő pénteken a Facebookon közzétett videoüzenetében.

Szentkirályi Alexandra emlékeztetett: az uniós védettségi igazolás július 1-jétől már az Európai Unió egész területén elérhető és megkönnyíti az unión belüli utazásokat.



Az igazolás már Magyarországon is elérhető papíralapon és elektronikusan is, angol-magyar nyelvű, és már az első héten félmillióan be is szerezték - közölte.



Hozzátette, a legegyszerűbb ezt otthon kinyomtatni az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (EESZT) lakossági portálján keresztül. Továbbá le lehet tölteni akár mobiltelefonra is az EESZT lakossági alkalmazással, illetve lehet kérni a kinyomtatását kormányablakban és háziorvosnál is.



A kormányszóvivő elmondta, hogy a védettségi igazolásnak háromféle típusa létezik. Az oltási igazolvány a koronavírus ellen beoltottaknak jár, a tesztigazolvány azoknak, akiknek friss negatív PCR-tesztjük van, a gyógyultsági igazolvány pedig azoknak, akik átestek a fertőzésen.



Fontos tudni - folytatta -, hogy bár ez az igazolás formailag egységes az EU-ban, a tagállamok saját beutazási szabályokat is megszabhatnak. Ezért utazás előtt mindenképpen érdemes felkeresni a konzuliszolgalat.kormany.hu honlapot, ahol országonként meg lehet nézni az aktuális beutazási feltételeket.



Érdemes tudni azt is, hogy a kétoldalú megállapodásoknak köszönhetően már nagyon sok országba utazhatunk akár magyar védettségi igazolvánnyal is - fűzte hozzá.



Szentkirályi Alexandra arra biztatott mindenkit, hogy ha teheti, akkor nyaraljon belföldön. Magyarország ugyanis nem csak szép, hanem járványügyi szempontból ma Európa egyik legbiztonságosabb országa is - mondta a kormányszóvivő.



MTI