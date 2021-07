Jansa: Szlovénia hagyományosan jól együttműködik a visegrádi csoporttal

2021. július 9. 17:01

Szlovénia az uniós csatlakozása óta hagyományosan jól együttműködik a visegrádi csoporttal, és gyakran koordinálják prioritásaikat - jelentette ki Janez Jansa szlovén kormányfő a visegrádi csoport és Szlovénia pénteki miniszterelnöki csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón Ljubljanában.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Janez Jansa szlovén miniszterelnök (j) fogadja a visegrádi csoport (V4) és a szlovén kormányfő csúcsértekezletére érkező Orbán Viktor kormányfőt Ljubljanában 2021. július 9-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

"Örülök neki, hogy ezt megtehetjük, főleg, hogy Szlovéniának további felelőssége van az Európai Unió Tanácsa elnökségének élén" - mondta, hozzátéve: az Európai Unió számos kihívás előtt áll, amelyekre meg kell találnia a válaszokat.



Örömének adott hangot, hogy vendégül láthatja a visegrádi országok miniszterelnökeit, egyben megköszönte azt a támogatást, amelyet Szlovéniának nyújtottak a világjárvány alatt.



Amíg az Európai Unió nem tudta a segítséget megszervezni, ezek az országok védőfelszereléssel és oltóanyaggal támogatták Szlovéniát - mondta. "Nagy szolidaritás volt abban az időben Közép-Európán belül" - hangsúlyozta.



Jansa kiemelte: mind az öt jelen lévő ország átlag feletti gazdasági növekedési előrejelzéssel rendelkezik.



Úgy vélte: az EU akkor lesz erős, ha a tagállamok is erősek gazdaságilag. "Nem lehet erős az EU gyenge tagállamokkal" - mondta, hozzátéve: jelenleg az egyik legfontosabb feladat a gazdasági teljesítmény gyors helyreállítása.



Újságírói kérdésre válaszolva az EU több tagállama által vitatott magyar gyermekvédelmi törvényről elmondta: sok olyan dokumentum van, amely válaszokat ad ezekre a kérdésekre, de gyakran elfelejtik őket. Megemlítette az Európai Unió Alapjogi Chartáját, majd idézte annak 14. cikkét, amely az oktatás szabadságával foglakozik.



"Ha megnézzük az alapvető emberi jogokról szóló dokumentumokat, látjuk, hogy mi tartozik európai és mi nemzeti hatáskörbe. A szlovének már elhagytak egy olyan országot, ahol ezek a dolgok kezdtek összefonódni" - utalt Jansa az egykori Jugoszláviára.



"Nem szeretnénk, hogy az Európai Unióban ezt a hibát ismét elkövessék, hiszen van tapasztalatunk azon a téren, hogy ez hova vezet" - húzta alá, hozzátéve: mindenkinek tartania kellene magát az előre megbeszélt keretekhez és dokumentumokhoz, amelyeket aláírtak.



Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök azt mondta, a V4-en belül szoros együttműködésre törekszenek az uniót érintő legtöbb kérdésben, így a járvány utáni helyzetet illetően is. E területen az egyik fontos témának az idegenforgalmat nevezte, hozzátéve, hogy a kontinens nyugati részében számos országban jelenleg rossz a helyzet. Leszögezte, hogy a visegrádi csoport tagjai egyaránt fontosnak tartják az oltakozás ösztönzését is.



Morawiecki megerősítette azt a közös álláspontot is, hogy a központosítás helyett az uniónak inkább egymással együttműködő, erős nemzetállamokból álló szervezetnek kell lennie.



Andrej Babis cseh miniszterelnök a nyugat-balkáni bővítés mellett külön hangsúlyozta az unión belüli szabad mozgást biztosító schengeni övezet kiterjesztésének fontosságát, sürgetve Románia, Bulgária és Horvátország felvételét.



Eduard Heger szlovák kormányfő azt hangoztatta, hogy a V4 támogatja Szlovéniát uniós elnöki prioritásaiban. A járvány mellett kiemelte a gazdasági újraindítás ügyét, hangoztatva, hogy ehhez ki kell használni a rendelkezésre álló európai forrásokat. Fontosnak mondta az Európa jövőjéről folyó konferenciát, hangoztatva, hogy a polgároknak is beleszólást kell biztosítani az uniós ügyek alakításába.

MTI