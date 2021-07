Vihar - OKF: folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán

2021. július 9. 21:27

Tovább emelkedett a katasztrófavédelem riasztásainak száma péntek este. Számos helyen jelenleg is dolgoznak a pénteki zivataros időjárás okozta viharkárok felszámolásán - tájékoztatta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az MTI-t. A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet, hogy az este folyamán további heves zivatarok várhatók az országban.

Autók haladnak a felhőszakadás után esővízzel elárasztott úton Budapesten, a XIX. kerületben 2021. július 9-én. Az esőzés miatt több kerületben is korlátozásokra kell készülniük az autósoknak és a tömegközlekedéssel utazóknak. MTI/Mihádák Zoltán

Az OKF szóvivője elmondta: már több mint 150 esethez riasztották a tűzoltókat, a legtöbbször Budapesten, Komárom-Esztergom és Baranya megyében. Jellemzően letört faágak és kidőlt fák miatt, de számos helyen a felgyülemlett csapadék, illetve a jégeső is gondot okozott.



A Baranya megyei Sellyén több tucat ingatlan teteje sérült meg a viharos szél, illetve a jégeső következtében.



Budapesten a XVI. és a XX. kerületben, valamint Szentendrén egy-egy épület teteje is kigyulladt villámcsapás következtében. Szabadszálláson és a főváros XVI. kerületében villámcsapás miatt kigyulladt fát is oltaniuk kellett a tűzoltóknak.



Több helyen elektromos vezetékek is elszakadtak a viharban, így áramkimaradások is vannak - ismertette az OKF szóvivője.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: az este folyamán egyre inkább a Dunától keletre helyeződnek át a zivatarok. A heves zivatarokat szélrohamok, felhőszakadás és több centiméter nagyságú jég is kísérheti. Éjjel fokozatosan a Tiszántúlra korlátozódik a zivatartevékenység.



Az ország nagy részén továbbra is várható, hogy másodfokú riasztásokat adjanak ki a zivatarveszély miatt. Megjegyezték, hogy az este folyamán kis eséllyel akár harmadfokú (piros) riasztást is kiadhatnak.



Szombaton a Dunától keletre elszórtan fordulhatnak elő zivatarok, ezeket jellemzően felhőszakadás kísérheti - tették hozzá. Zivatarveszély miatt szombatra már csak elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére.

MTI