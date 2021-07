ITM: nem mindegy, ki viseli a környezetszennyezés terheit

2021. július 10. 14:36

Nem mindegy, hogy ki viseli a környezetszennyezés terheit - jelentette ki Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videóban.

Steiner Attila kiemelte: mindent meg kell tenni a környezetünk megóvásáért, az azonban nem mindegy, hogy ki viseli az ebből adódó intézkedések terheit.

Hozzátette: a most induló nemzeti konzultáció úgynevezett karbonadóval kapcsolatos kérdése is ezt boncolgatja. Az Európai Bizottság ugyanis egy olyan javaslaton dolgozik, amely alapján a szén-dioxid-kibocsátás költségeit a családokkal fizettetnék meg. Ez akár több százezer forintos többletköltséget is jelenthetne egy magyar család számára.

Kijelentette: a kormány álláspontja világos, a legnagyobb terheket nem a családoknak, hanem a többletszennyezésért felelős nagyvállalatoknak kell viselniük.

Szerinte ez egy olyan kérdés, amely a következő időszakban végig jelen lesz, ezért fontos, hogy minden magyar állampolgár kifejthesse a véleményét ezzel kapcsolatban.

Steiner Attila mindenkit arra buzdított, hogy töltse ki a nemzeti konzultációt.

MTI