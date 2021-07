Joe Biden megfékezné a techóriások monopóliumát

2021. július 10. 20:59

Rendeletben ment neki Joe Biden amerikai elnök a techóriásoknak. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara elhibázottnak tartja a dokumentumot.

– A kapitalizmus verseny nélkül nem kapitalizmus. Ez kizsákmányolás – jelentette ki Joe Biden. Az amerikai elnök ezt azután mondta, hogy kihirdette legújabb rendeletét, amelynek célja, hogy visszaszorítsa a technológiai óriásvállalatok monopóliumát.

A BBC News információi szerint Joe Biden a 72 pontot tartalmazó dokumentumban arra figyelmeztet, hogy a nagy technológiai cégek túl sok személyes információt gyűjtöttek, felvásárolták a potenciális versenytársakat és tisztességtelenül versenyeztek a kisvállalkozásokkal. Ezért az elnök többek között olyan ajánlásokat vezetne be, mint a különböző cégek egyesülésének alaposabb ellenőrzése a technológiai szektorban, a tisztességtelen versenymódszerek megakadályozása az internetes piacokon, valamint szükséges új szabályokat meghatározni az adatgyűjtésről.

Az utóbbit a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság határozná meg. Az időzítés sem véletlen: pár héttel ezelőtt a Fehér Ház igazságügyi bizottsága megszavazta a monopóliumellenes törvényjavaslatok jóváhagyását, amelynek értelmében a nagy technológiai cégeket arra kényszeríthetik, hogy átalakítsák vagy akár szét is bontsák vállalkozásukat. Korábban több techcéget különféle perekkel is sújtottak arra hivatkozva, hogy megsértették a versenyjogot és versenyellenes magatartást folytattak. Hírügynökségi jelentések szerint legutóbb pár nappal ezelőtt három tucat amerikai állam és a főváros, Washington is beperelte a Google-t a versenyszabályok megsértése címén.

Úgy tudni, a felperesek azt kifogásolják egy kaliforniai szövetségi bíróságon benyújtott keresetükben, ahogyan a Google az Android operációs rendszerrel ellátott okostelefonokon működteti az alkalmazásokat kínáló Play áruházat. A Google tiltja a Play áruházban az általa kifogásolt tartalmú applikációk megjelenését, egyesektől megköveteli fizetési eszközeinek igénybevételét, illetve a tartalmak és a szolgáltatások eladásából származó bevételeik után harmincszázalékos bizományosi díjat szed be.

Az ilyen gyakorlat miatt a Google-t bírálatok érték az alkalmazások fejlesztői részéről, különösen azután, hogy a vállalat szeptemberben bejelentette: megkövetei a szabályok betartását.

Nemcsak az Egyesült Államok, de az Európai Bizottság is hatalmas büntetéseket szabott ki a cégre a trösztellenes szabályok megsértése, dominanciára törő magatartás, illetve piaci erőfölényével való visszaélés miatt. Tavaly októberben az amerikai igazságügyi minisztérium elindított egy monopóliumellenes keresetet a Google ellen. Idesorolható az az eset is, amikor tavaly júliusban meghallgatták a Facebook, a Google, az Amazon és az Apple vezetőit, majd az amerikai kongresszus alsóházának versenyügyi albizottsága által kiadott jelentésben bemutatta a techóriások versenyellenes stratégiáinak legkülönbözőbb formáit és javaslatokat is tett a probléma megoldására, többek között a domináns vállalatok feldarabolásán keresztül.

Joe Biden komoly lépéseket tett a digitális óriáscégek hatalomkoncentrációjának megakadályozására és kinevezte a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság élére Lina Khant, azt a 32 éves jogászt, aki a fent említett cégek egyik leghangosabb kritikusa.

Januárban a BBC Hardtalknak adott interjújában arról beszélt, hogy lediplomázása után kezdett érdeklődni a versenyjog iránt. A fiatal jogász akkor úgy fogalmazott: „Ami világossá vált, hogy az Egyesült Államokban szisztematikus tendencia figyelhető meg, és a piacokat nagyon kevés vállalat irányította. A magánvezetők kis csoportja határozza meg a szabályokat, hogy ki és milyen feltételekkel használja az infrastruktúrát.”

A BBC News hozzátette: az Amerikai Kereskedelmi Kamara bírálta a rendeletet, ugyanis szerintük arra a hibás meggyőződésre épül, hogy a gazdaság túlkoncentrált.





