Enyhítették a korlátozásokat Londonban, nyitva lehetnek a kocsmák

2021. július 11. 16:47

Ma este 21 órakor csap össze az olasz nemzeti válogatott Anglia tizenegyével a Wembley stadionban. Nem csak a válogatott játékosai készülnek lázasan a megmérettetésre, hanem – bár kicsit másképp – a szurkolók és a kocsmák is. Készülnek a 33 mérkőzés óta veretlen olaszok és az 55 év után újra sikerre vágyó angol nemzeti csapat szurkolói is, így nem is kérdés, hogy aki tudja a stadionból vagy kivetítőről követi a kontinenstorna utolsó összecsapását.

Anglia szurkolói és kocsmái felkészülten várják a ma esti meccset

Csaknem 24 millióan nézték Anglia elődöntőjét, amikor szerdán a dán válogatottal mérkőzött meg, a vasárnap esti nézettség pedig elérheti és talán meg is haladhatja 32 milliós rekordot, amit 1966-ban állítottak be, amikor Anglia világbajnokságot nyert.

Akik tehették megvásárolták jegyeiket a stadionba, vagy a hivatalos szurkolói zónába – melyet a Trafalgar térre alakítottak ki. Rajongók ezrei lesznek a Wembley lelátóin, nagyjából 60 ezer néző, a stadion kapacitásának 75 százaléka – írja a BBC.

(Fotó: MTI/EPA/AP pool/Frank Augstein)

Olaszországban szurkolói zónákat alakítottak ki, az olasz válogatott szurkolói mezei elfogyottak, az éttermek pedig telt házra készülnek ma estére.

Olaszország csaknem 4,3 millió koronavírus-esetet jelentett, köztük több mint 127 000 halálesetet, azonban ennek ellenére két szurkolói zóna is létesült a városban – a Piazza del Popolo téren és a Roman Forumon. Mindkét helyszínre ingyenes a belépés, azonban regisztrációhoz kötött.

„Az összes mérkőzést otthon néztük meg barátainkkal és családtagjainkkal, de a ma este az teljesen más. Izgatottak vagyunk” – nyilatkozta egy szurkoló az Aljazeeranak.

A vendéglátó egységek jól ismerik már az olaszokat, és tudják mire számítsanak olasz győzelem után. „Ha Olaszország nyeri meg a meccset, nem hiszem, hogy reggelig bezárhatjuk a helyet” – nyilatkozta az egyik olasz étterem dolgozója.

Az, hogy melyik nemzet válogatottja lesz 2020 Európa-bajnoka, és ki emelheti magasba a trófeát az ma este kiderül.

A belépéshez a 11 éves vagy annál idősebb jegy tulajdonosoknak igazolniuk kell, hogy az oltás mindkét adagját legalább 14 nappal korábban megkapták. Továbbá arajongóknak szájmaszkot kell viselniük a stadion fedett területein, de amint elfoglalják helyeiket, levehetik őket.

Egyesek kritizálták a nagy tömegek engedélyezésére vonatkozó döntést, tekintettel a magas Covid számokra, de Sadiq Khan London polgármestere úgy nyilatkozott, hogy bízik abban, hogy „az emberek nem viszik be magukkal a vírust a stadionba”.

A kocsmákban való szurkolásra külön rendelet van érvényben. A szabályozásokat Angliának enyhíteni kellett annak érdekében, hogy a vendéglátó egységek tovább nyitva lehessenek a vasárnapi Euro-2020 döntőre – erősítette meg a Downing Street. A kocsmák telt házra és sörtől ittas angolokra számítanak.

Az olasz szurkolók a tőlük megszokott jókedvvel és humorral – na meg persze némi itallal– állnak az est elé

