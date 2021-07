Szentkirályi: Köszönet a rendőreinknek és a honvédeinknek!

2021. július 11. 17:42

Jó kezekben van az ország biztonsága – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a déli határkerítésnél tett látogatása után.

„Jó kezekben van az ország biztonsága. Köszönet a rendőreinknek és a honvédeinknek!” – kezdte Facebook-bejegyzését a kormányszóvivő.

Szentkirályi Alexandra kifejtette: A járvány idején a rendőrök és a katonák kivették a részüket a védekezésből, legyen szó a kórházak adminisztrációjának támogatásáról, járőrözésről, oktatási intézmények fertőtlenítéséről vagy a határvédelemről.

Utóbbi azért is fontos, mert a pandémia alatt ugyan kevés szó esett róla, mégis ez idő alatt is sokan, személyesen is megtapasztalhatták, mit jelent a migrációs nyomás az ország határvidékein.

Hozzátette: „Csak idén mintegy 40 ezer illegális határátlépési kísérletet jelentettek, ami közel négyszerese a tavalyi év azonos időszakához képest.

A rendőrök katonai megerősítéssel dolgoznak, és a bácsszentgyörgyi határátkelő mellett magam is láthattam, Hirmann Máté százados úrral, hogy hazánk hatalmas erőfeszítéseket tesz nem csak a magyar emberek, hanem egész Európa biztonsága érdekében. Ezt jól mutatja az is, hogy tegnap éjszaka a Bács-Kiskun megyei határszakaszon összesen 73 migránst tartóztattak fel. Az itt szolgálatot teljesítők szerint általánosságban elmondható, hogy 90 százalékban fiatal férfiak próbálnak meg átjönni a határon.

Köszönet a határvédelemben szolgálatot teljesítőknek, akik a nap 24 órájában elképesztő gyorsasággal avatkoznak be ott, ahol szükség van rájuk!” – zárta Facebook-bejegyzését a kormányszóvivő.

MNO - Facebook