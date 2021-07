Erőszakba torkollott a kormányellenes tüntetés Kubában

2021. július 12. 10:08

Több kubai városban is kormányellenes tüntetések voltak vasárnap, hasonló volumenű demonstrációkra már több mint huszonöt éve nem volt példa a karibi szigetországban.

Havannától Santiagóig több ezren vonultak utcára, hogy így tiltakozzanak a nehéz gazdasági helyzet és általánosságban véve is a „diktatórikus” vezetés és a rossz kormányzás, illetve a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások ellen. Helyszíni tudósítások szerint a fővárosban a különleges erők és a rendőrök nagy erőkkel jelen vannak.

Az EFE spanyol hírügynökség arról számolt be, hogy több helyen erőszakosan léptek fel a békés tüntetőkkel szemben, s a mobilinternetet is lekapcsolták az illetékes szervek. A mintegy 50 ezres lakosságú San Antonio de los Banosban a tömeg azt skandálta, hogy „Le a diktatúrával!”, valamint hogy „Nem félünk!”. Tiltakozás volt Palma Sorianóban, Alquízarban és Guira de Melenában is. A demonstrációk az interneten szerveződtek, a történéseket a közösségi oldalakon élőben közvetítették.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök televíziós beszédében az Egyesült Államokat tette felelőssé a tüntetésekért, s felszólította támogatóit, hogy ne üljenek fel a provokációknak. Emellett hangsúlyozta, hogy hívei akár életük árán is készek megvédeni a kormányt. A hatóságok elítélték, hogy egyesek „olyan képet próbálnak sugározni az országról, mintha teljes káosz lenne, ami közel sem felel meg a valóságnak”. A koronavírus-járvány kezdete óta a lakosság életszínvonala jelentősen romlott, komoly élelmiszer- és gyógyszerhiány van Kubában.

Az országban eközben rekordot döntött az új fertőzöttek és a halálos áldozatok száma, az elmúlt 24 órában 6923 új esetet és 47 halottat regisztráltak. Ez az országban a legnagyobb kormányellenes megmozdulás a Szovjetunió összeomlása utáni súlyos gazdasági válság idején, 1994 augusztusában kirobbant, zavargásba torkolló tüntetés óta.

