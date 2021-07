Mancini: Az olasz nép megérdemli ezt a sikert

2021. július 12. 11:36

Olaszország a Wembley Stadionban rendezett döntőben tizenegyesekkel elhódította az Eb-trófeát, és 1968 után másodszor ülhetett fel Európa trónjára - foglalta össze a NSO.hu.

„Nagyon hamar gólt kaptunk, és utána egy darabig szenvedtünk, mire kikerültünk a hatása alól. Ezt követően viszont uralni tudtuk a játékot, végig a mi akaratunk érvényesült. A srácok fantasztikusan teljesítettek, nem is tudom, mi mást lehetne most mondani. Nagyon boldogok vagyunk, és remélem, a szurkolók most ünnepelnek” – hangzott az olasz szövetségi kapitány, Roberto Mancini gyorsértékelése a RAI Sportnak nyilatkozva, miközben a könnyeivel küszködött.

A szakvezető kicsit csalódott volt, hogy büntetőpárbajig jutott az ütközet a londoni Wembley Stadionban, mert szerinte hamarabb is lezárhatták volna a mérkőzést. Ugyanakkor hozzátette: nagyon elégedettek azzal, hogy minden olasznak örömet okoztak a helyszínen és Olaszországban. „Egy egész hónapnyi sikert és örömöt nyújtottunk számukra” - vélekedett Mancini, aki kiemelte: az olasz nép megérdemelte ezt az elmúlt időszak nehézségei után, utalva ezzel a koronavírus-járványra. Az 56 éves szakvezető sírva ünnepelte a pályán az olasz diadalt, az érzéseire vonatkozó kérdésre pedig utóbb úgy reagált, hogy „valami hihetetlent hajtottak végre”, és nagy öröm volt számára látni a játékosokat a pályán, a szurkolókat pedig a lelátón ünnepelni, látni annak az eredményét, amiért az elmúlt három évben dolgoztak.

Az olasz csapat a legutóbbi nagy tornára, az oroszországi világbajnokágra nem jutott ki. Mancini 2018 májusában vette át a válogatott irányítását, és egységes együttest formált, amely 34 mérkőzés óta veretlen. A tréner dicsérte játékosai teljesítményét, de ennél is fontosabbnak tartotta, hogy sikerült komoly egységet kialakítani a csapaton belül. „Ezek valóban remek srácok, tisztelik egymást” - hangsúlyozta.

A Juventus szélsője, Federico Bernardeschi is a könnyeivel küzdve osztotta meg a véleményét a mérkőzésről. „Nagyon kemény idény van mögöttem, sokat szenvedtem, és amikor egy ilyen éved van, akkor a dolgok sokszor komplikáltak, de rájöttem, hogy egyetlenegy kivezető út van, a kemény és a még keményebb munka. Köszönöm a csapattársaimnak, a szakmai stábnak és mindenkinek, aki hitt bennem. Én is és a srácok is végig hittünk benne, hogy meg tudjuk nyerni a tornát. Európa csúcsán vagyunk, és ennél jobb fizetséget elképzelni sem tudok az elmúlt egy évért. Mindannyian megérdemeltük ezt a sikert!” Giorgio Chiellini arról beszélt, hogy az olasz válogatott tagjai már május eleje óta valami mágikus összetevőt is éreztek a levegőben.

„Azt hiszem, megérdemelten nyertük meg a döntőt és a tornát is. Valami különlegeset, valami mágikusat éreztünk a levegőben már május óta, és már többször is beszéltünk róla, rászolgáltunk, hogy megnyerjük az Európa-bajnokságot. Mindenkinek jár a köszönet, aki az elmúlt három évben tagja volt a csapatnak, és a diadalt külön ajánlanám azoknak a játékosoknak, akik most otthonról követték a döntőt. A sikerünk kulcsa az volt, hogy mindvégig játsszuk és élvezzük a focit. Uralni akartuk a mérkőzést, birtokolni a labdát, még akkor is, amikor az angolok a második perc végén felképeltek bennünket. Ez sikerült is, mert a folytatásban tudtunk dominálni, és megérdemeltük a sikert. Alig várom, hogy holnap odahaza ünnepelhessünk a szurkolókkal” – lelkendezett Chiellini.

Az angolok érthetően kevésbé voltak vidámak a lefújás után, Harry Kane csapatkapitány kimondottan csalódottan nyilatkozott. „A srácok mindent beleadtak. A lehető legrosszabb érzés tizenegyesekkel kikapni. Fantasztikus torna volt, büszkék lehetünk a teljesítményünkre, magasra emelhetjük a fejünket. Nagyon fáj a vereség most, és még egy jó ideig fájni fog. Nagyon jó csapattól kaptunk ki. Tökéletesen kezdtük a mérkőzést, aztán talán túlságosan is visszaálltunk védekezni. Néha, ha korán gólt szerzel, könnyebb már játszani, könnyebb állni az ellenfél nyomását, könnyebb támadni is. Az ellenfélnek nem volt sok helyzete, jól tettük a dolgunkat. A hosszabbításban felpörögtünk, és voltak már helyzetecskéink” – mondta letörten Kane.

Gareth Southgate: A tizenegyesek miatt én vállalom a felelőséget

Gareth Southgate a vereség után arról beszélt, játékosai jobban teljesítettek a tornán, mint ahogy azt előzetesen várták maguktól. „Óriási bennünk a csalódottság, a játékosaimban maximálisan megbízom most is, mindent megtettek a döntőben is, ami csak telt tőlük – kezdte az angolok szövetségi kapitánya, aki biztosan rengeteg kritikát fog kapni a tizenegyespárbajban történtek miatt.

– Néha jól játszott a csapat, de néha nem birtokolta eleget a labdát, főleg a második félidő elején. Senkit sem lehet megvádolni a vereség okozójaként, abszolúte élvezetes ezzel a gárdával dolgozni, és olyan messzire jutott ez a csapat, mint elődjei már régóta nem. De természetesen az öltözőben mindenki nagyon szomorú lesz a mérkőzés után. Bukayo Sakát én jelöltem ki rúgónak, mert az edzéseken nagyon jól ment neki.

Senki sem marad magára, együtt győzünk, csapatként, és most együtt voltunk képtelenek megnyerni a finálét. A tizenegyesek miatt, a kijelölt rúgókért én vállalom a felelősséget. Jól kezdtük a lövéseket, de azután nem sikerült így folytatni” – idézte az angol kapitányt a BBC.

nso.hu