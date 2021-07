A magyar csapatvezetőség dicséri az olimpiai falut

2021. július 13. 13:19

Vékássy Bálint, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára szerint egészen nagyszerű a jövő pénteken kezdődő tokiói olimpia kedden megnyílt sportolói faluja, amely egy mesterséges sziget 44 hektáros területén 21, egyenként 14, illetve 18 emeletes házból áll.

Vékássy – sosz.hu

"Bármely korábbi játékokkal összehasonlítva kiváló az olimpiai falu, különösképpen a rióihoz képest. Kifejezetten szép, tágas és precízen kidolgozott a 18 ezer ágyas olimpiai falu, amelyből 229 ágy a magyaroké" - mondta a MTI-nek a sportvezető, aki a keddi nyitás után át is vette a magyarok szobáit, igaz, az első sportolók csak pénteken költöznek be.



"A szobák fele tengerre néz, a másik fele egy szép parkra" - tette hozzá.



Vékássy elárulta, a japánok precizitását jól mutatja, hogy mindössze két WC-kefe hiányzott és egyetlen kulcs nem működött, de ezeket a problémákat is azonnal orvosolták a szervezők.



"A szobák tágasak, az ágyak két méter hosszúak, de harminc centivel meghosszabbíthatóak, így senkinek nem lesz gondja az alvással. A belmagasság okozhat némi kényelmetlenséget a vízilabdázóknak, amikor fürdenek" - mondta Vékássy, aki arról is beszámolt, hogy a magyarok a 19-es számú házban laknak majd, a csapatvezetői iroda a 14 emeletes épület második emeletén van, és a fölötte lévő további két szintet csak a magyarok foglalják el, de mivel a vártnál nagyobb lett az indulói létszám, így még az ötödiken is lesznek honfitársak.



Vékássy szerint kifejezetten jó, hogy az alsóbb szinteket sikerült lefoglalniuk, mert azok árnyékosak és liftezni sem feltétlenül kell. Felettük a marokkóiak és a svájciak laknak majd.



Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke is dicsérte az olimpiai falut. Szerinte a japánok fantasztikus munkát végeztek az előkészületek során és Tokió a "legjobban felkészült" házigazda, ami különösen figyelemre méltó a pandémia okozta nehéz körülmények miatt, ezért az ország máris "büszke lehet" arra, amit eddig elért. A német sportvezető azt viszont hozzátette, hogy rengeteg munkát kell még elvégezni a tíz nap múlva esedékes megnyitóig, a szervezők feladata pedig csak akkor fejeződik be, amikor a sportolók elhagyták Tokiót.

Az olimpiai falu bejárata Tokióban, tíz nappal az ötkarikás játékok kezdete előtt, a hivatalos megnyitó napján, 2021. július 13-án. A világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpia július 23-án kezdődik. MTI/Kovács Tamás



A versenyzők - a kiváló körülmények ellenére - más légkörre számíthatnak, mint a korábbi játékokon, mivel nekik is tartaniuk kell egymástól a kétméteres távolságot, viselniük kell a maszkot, az étteremben egyedül étkezhetnek, alkoholt nem vihetnek a szobájukba, az edzőteremben pedig plexifallal választották el egymástól a gépeket.

Minden sportoló a fellépése előtt öt nappal költözhet be a faluba és versenye után két nappal el kell hagynia azt.



MTI