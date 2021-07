Új arculattal jelentkezik az Egri borvidék

2021. július 13. 13:47

A hagyományokra utaló, de a jövőnek is üzenő új arculattal jelentkezik az Egri borvidék. A szárnyas bikát ábrázoló új logóval és az arra épülő arculattal először a július 21-én kezdődő, egri Vino fesztiválon találkozhat a közönség.

Képforrás: Eger Város Hegyközsége

Öt éve alakult meg helyi borászok összefogásával az Egri Borműhely, amely piackutatást is rendelt, hogy felmérje a fogyasztók kapcsolatát a borvidékkel. A sok pozitív visszajelzés mellett ekkor kiderült, hogy a programkínálat és a kommunikáció újragondolásra szorul - idézte fel az új arculat keddi budapesti sajtóbemutatóján az Egri Borműhely elnöke.



Soltész Gergő hozzátette: ezt követően az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsával együttműködésben a borvidék számára új marketingstratégia készült, amelynek egyik eleme az új arculat, másrészt dolgoznak az egri borok stílusának egységesebbé tételén is.



Az új arculatot az EBHT megrendelésére Ipacs Géza grafikus készítette el, aki maga is Egerben él, és számos egri borásszal dolgozott együtt - mondta el Soltész Gergő, hangsúlyozva: egyértelmű választás volt az ő személye.



Ipacs Géza kiemelte, hogy egy új arculattal jó esetben nem csupán egy egységesítő vizuális elem készül el, hanem az egyfajta irányt is tud mutatni. A grafikus ezért nemcsak egy logót, hanem egységes arculatot tervezett a szárnyas bika motívumra felfűzve, amely utal a borvidék legismertebb márkájára, az egri bikavérre, de a fejlődésre, a helyi borászok lendületére is. Ehhez kapcsolódik az "Egri bor - Szenvedély 1000 éve" szlogen.



Soltész Gergő hozzáfűzte: fontos volt, hogy az új arculat hangsúlyosan utaljon a tradíciókra, hiszen sok évszázad tapasztalata teszi lehetővé, hogy olyan finom bort készítsenek az egri borászok, mint amilyet most kóstolhat a fogyasztó.



Ugyanakkor nem kizárólag a bikavérre épül a kommunikáció, a cél ugyanis megmutatni, hogy az Egri borvidék a nagy vörösborok mellett kiválóan alkalmas nagyszerű fehér és rosé borok készítésére is - jegyezte meg.



Elmondása szerint az új arculat az Egri borvidék nyári rendezvényein debütál: elsőként a Vino fesztivál közönsége találkozhat vele július 21. és 27. között, de az augusztus végi Egri Bikavér Ünnepen is a friss arculatot használják már.



Az új stratégia része, hogy Egerben minden évszaknak meglesz a saját tematikája és boros eseménye, az idei év végén új eseményként debütál például az a rendezvény, amely a dűlős borokat mutatja be - közölte Soltész Gergő.

MTI