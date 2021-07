A magyar gazdaság újraindítása gyorsabb az uniós országokénál

2021. július 13. 13:57

A magyar gazdaság újraindítása gyorsabb az uniós országokénál. Ezt immáron Brüsszelben is elismerik - jelentette ki Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek tanácskozása (ECOFIN) után. A Pénzügyminisztérium keddi közleménye szerint a magyar tárcavezető hozzátette: az Európai Bizottság nyári előrejelzésében jelentősen - 5 százalékról 6,3 százalékra - módosította a magyar GDP idei növekedésére vonatkozó prognózisát, míg az Európai Unióban 4,8 százalékos bővülést várnak a szakértők.

Jövőre Magyarországon 5, az unió egészére 4,5 százalékos növekedést valószínűsít az Európai Bizottság - hangsúlyozta a pénzügyminiszter, és kiemelte: ez egybevág több nemzetközi szervezet és elemző előrejelzésével és alátámasztja, hogy "lépéselőnyt szereztünk az unió más országaihoz képest".



Míg az Európai Bizottság prognózisa szerint a tagállamok gazdasági teljesítménye 2022 végére térhet vissza a járvány előtti szintre, a Pénzügyminisztérium becslése szerint a magyar gazdaság újraindításával már idén elérhetik a járványt megelőző szintet - hangsúlyozta Varga Mihály.



A pénzügyminiszter kifejtette: a biztató előrejelzések ugyanakkor önmagukban nem elegendők. "A magyar kormány azért dolgozik, hogy elérjük a célul kitűzött 5,5 százalékos gazdasági növekedést. Ha ez sikerül, akkor 2022-ben teljesíteni tudjuk a gyermeket nevelők szja-visszatérítését, amely az Európai Bizottság szerint is hozzájárulhat a dinamikus gazdasági bővüléshez" - magyarázta a tárcavezető.



A miniszterek tájékoztatást kaptak a G20 pénzügyminiszteri és jegybankelnöki találkozó eredményéről is. Ezzel kapcsolatban a miniszter leszögezte: a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) "kétpilléres" nemzetközi adózási javaslatcsomagja még messze áll attól, ami elfogadható Magyarország számára. "Továbbra is elutasítunk minden olyan nemzetközi megoldást, amely a tisztességes adóversenyt korlátozza" - tette hozzá.





Varga Mihály beszámolt arról is, hogy a pénzügyminiszterek jóváhagyták a Bizottság által értékelt első 12 nemzeti helyreállítási terv elfogadásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatokat, így egy lépéssel közelebb értek ahhoz, hogy ténylegesen működésbe lépjen az állam és kormányfők által egy éve elhatározott Helyreállítási és Ellenálló Képességi Eszköz (RRF – Recovery and Resilience Facility).

MTI