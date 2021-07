12 kiló kábítószert foglaltak le Budapesten

2021. július 13. 14:34

Két drogkereskedőt elfogtak, 30 millió forint értékben pedig több mint 12 kiló marihuánát és amfetamint foglaltak le a rendőrök a fővárosban - tájékoztatta a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden az MTI-t.

A közlemény szerint a nyomozók hétfőn egy XXIII. kerületi kereszteződésben ellenőriztek két férfit, mivel információik szerint egyikük kábítószerrel kereskedett. Kiderült, hogy a másik férfi is drogkereskedő, éppen adásvételt bonyolítottak.



A rendőrök átkutatták a két díler autóját és lakását is. Kábítószergyanús anyagokon kívül egyiküknél egy általa bérelt XX. kerületi lakás kulcsát is megtalálták. Azt írták, a férfi ott állította elő és porciózta ki az eladásra szánt drogot.



A két férfitől több nagy értékű autót, motort, telefonokat, készpénzt, a drog előállításához szükséges vegyi anyagokat, illetve több mint 12 kiló kábítószert - az első szakvélemény szerint marihuánát és amfetamint - is lefoglaltak, 30 millió forint értékben - olvasható a BRFK közleményében.

MTI