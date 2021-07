Délelőtt keleten süt a nap, délután nyugaton derül ki az ég szerdán

2021. július 13. 16:21

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: kedden délután derült vagy gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül. Az esti óráktól a Dunántúl fölé fátyol- és gomolyfelhők érkeznek, azonban zápor, zivatar csak hajnaltájt alakulhat ki helyenként a nyugati megyékben. Szerdán délelőtt a Dunától keletre még jellemzően derült lesz az ég, majd délután itt is erősebben megnövekszik a felhőzet, a Nyugat-Dunántúlon ugyanakkor fokozatosan kiderül az ég.

Délelőtt még csak a Dunántúlon, majd délután már attól keletre, északkeletre is szórványosan valószínű zápor, zivatar. Az északkeleti harmadban hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Napközben sokfelé megélénkül, kedden az Észak-Dunántúlon, szerdán pedig már máshol is megerősödik néhol a délies szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 31 és 39 fok között várható, de északnyugaton ennél már pár fokkal hűvösebb lesz, délkeleten viszont akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet.



MTI