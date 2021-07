Nem viselte meg a járványhelyzet: kiugróan nyereséges a Goldman Sachs

2021. július 13. 18:47

Történetének második legnyereségesebb negyedévét tudhatja maga mögött a Goldman Sachs befektetési bank, amihez jelentősen hozzájárult a befektetési banki és a vagyonkezelési üzletág kiugró teljesítménye.

A New York-i székhelyű globális befektetési bank kedden közzétett gyorsjelentése szerint az adózott eredmény 5 milliárd 486 millió dollárt tett ki az április-júniusi időszak után, ami közel tizenötszöröse az egy évvel korábbi 373 millió dollárnak.



A részvényesekre jutó nettó profit 2614 százalékkal, 197 millió dollárról 5 milliárd 347 millió dollárra nőtt. Ennél nagyobb, 6,71 milliárdos nyereséget az első negyedévben ért el a pénzintézet.



Az egy részvényre jutó nyereség hígított értéke 15,02 dollárt tett ki a második negyedévben, míg egy évvel korábban 53 centet.



A teljes nettó bevétel 16 százalékkal, 15 milliárd 388 millió dollárra emelkedett, jócskán meghaladta a 12,31 milliárd dolláros elemzői prognózist.



Az év első felében 50 százalékkal, 33,1 milliárd dollárra nőttek a Goldman bevételei, a részvényesekre jutó nyereség 813 százalékkal, 12 milliárd 58 millió dollárra, részvényenként 3,66 dollárról 33,64 dollárra emelkedett.



A tavalyi első negyedévben azonban 8,23 dollárral, az év első felét tekintve pedig 8,76 dollárral csökkentette az egy részvényre jutó nyereség mértékét a maláj fejlesztési alaphoz kapcsolódó sikkasztási botrány miatt kiszabott bírságok és jogi költségek.



A Goldman Sachs már a negyedik egymást követő negyedévben mondhatja el, hogy kiemelkedően jó teljesítményt nyújtott. A bankház kényelmesen tartotta első helyét a tanácsadók között a globális vállalati fúziók és egyesülések piacán.



Az idei második negyedévben a vagyonkezelés lépett elő a legnagyobb bevételi forrássá, ez az üzletág éves összevetésben 144 százalékkal, negyedéves szinten pedig 11 százalékkal, 5,13 milliérd dollárra növelte bevételeit.



A befektetési banki üzletág bevételei 36 százalékkal 3,61 milliárd dollárra nőttek. Ezen belül a pénzügyi tanácsadói bevételek 83, százalékkal, 1,26 milliárd dollárra emelkedtek, a részvényjegyzési garanciavállalás díjaiból pedig 18 százalékkal nagyobb összeg, 1,24 milliárd dollár folyt be.



A kereskedési üzletág bevételei viszont éves összevetésben 32 százalékkal, az előző negyedévhez képest pedig 35 százalékkal csökkentek, 4,9 milliárd dollárra. Ezen belül a részvénykereskedelemből származó bevételek 12 százalékkal, 2,58 milliárd dollárra süllyedtek, míg a kötvény-, deviza- és árupiaci kereskedésből 45 százalékkal kisebb, 2,32 milliárd dolláros bevétel keletkezett.



A Goldmannak viszonylag kis méretű a lakossági üzletága, ami előnynek bizonyult, mert védelmet jelentett a nemfizető hitelekkel szemben, illetve az alacsony kamatok hatásától.



A Goldman Sachs enyhe, 66 centes pluszban, 381,6 dolláros árfolyamon nyitotta a kereskedést kedden a New York-i tőzsdén. Az utóbbi 52 hét alatt 185,52 és 393,26 dollár között mozgott az árfolyam. Az egy évvel ezelőtti szintnél több mint 85 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyam.



MTI