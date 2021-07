Budapest Airport: Ajánlatot tett a magyar kormány, vizsgálják a tulajdonosok

2021. július 13. 19:25

A fő tulajdonos megerősítette: ajánlatot kaptak a magyar kormánytól a Budapest Airport visszavásárlására. Míg az AviAlliance hosszú távra tervez Budapesten, az Orbán-kabinet célja, hogy a légikikötő újra nemzeti kézben legyen.

„Megerősíthetjük, hogy a magyar kormány nem kötelező érvényű ajánlatot nyújtott be a Budapest Airport részvényeseihez. Részvényeseink érdekében és jogi okokból kötelesek vagyunk felülvizsgálni a lehetséges ajánlatokat. ”- ezt válaszolta az AviAlliance a Reuters kérdéseire küldött e-mailben. Hozzátették: Az AviAlliance elkötelezett hosszú távú befektető ... Nagyon reméljük, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy továbbra is befektessenek e repülőtérre.

A Budapest Airportot 2005-ben privatizálták, a repülőtér üzemeltetésének a jogát 75 évre adták el. Jelenleg három tulajdonosa van a légikikötőnek:

55.44% AviAlliance (ezt a céget megvásárolta az alábbi kanadai nyugdíjpénztár)



23.33% Malton (a szingapúri GIC befektető alap kezében van)



21.23% Caisse de dépôt et placement du Québec (kanadai nyugdíjpénztár).

Az utóbbi kettő nem nyilatkozott a magyar kormány ajánlatáról, a magyar kormány azonban többször is kifejezte a közelmúltban is, hogy igényt tart a repülőtérre.



Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, egy interjúban úgy fogalmazott: a repülőtér megszerzése kulcsfontosságú a turizmus újraindításához a járvány után, és bírálta tulajdonosait, hogy nem fektettek be eléggé a repülőtér szolgáltatásainak minőségében.

Az AviAlliance, amely öt repülőtéren, így Hamburgban, Dusseldorfban és Athénban is érdekelt, a Reutersnek azt mondta, mint minden európai repülőtér, Budapestet is súlyosan érintette a COVID-19.

A régióban egyébként teljesen egyedülálló, hogy a legnagyobb repülőtér külföldi kézben van.

novekedes.hu