A közép-európai építkezésben Horvátországnak fontos szerepe van

2021. július 13. 21:38

Amikor a visegrádi négyekről (V4) beszélnek, akkor egész Közép-Európáról beszélnek, és ez Horvátország számára is komoly lehetőségeket hordoz, egy közép-európai építkezésben Horvátországnak is fontos szerepe van - mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke kedden a Magyarország V4-es soros elnökségének kezdete alkalmából szervezett ünnepi rendezvényen, amelyet a zágrábi magyar nagykövetség szervezett.

Magyarország július 1-jétől tölti be a Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia alkotta visegrádi együttműködés (V4) soros elnökségét.



Németh Zsolt ezzel kapcsolatban kiemelte: jelenleg az Európa tanácsi elnökség mellett ez a második nagyon fontos megbízatása a magyar diplomáciának.



"A V4-elnökség mottója Újraindítjuk Európát. Közép-Európa egy sikertörténet, és ezt szeretnénk tovább erősíteni, de szeretnénk kiterjeszteni egész Európára" - jelentette ki.



Beszédében kitért arra, hogy az országok közötti összeköttetések megteremtése továbbra is nagyon fontos feladat. Elhelyezték például az M6-os autópálya folytatásának alapkövét, az új szakasz Eszék irányába meg fogja hosszabbítani az autópályát, amely halad le Bosznia-Hercegovinán keresztül egészen az Adriai-tengerig, Ploceig. Így létrejön egy új közlekedési folyosó, amely komoly gazdasági távlatokat nyithat a Balkán és Közép-Európa között.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy "szeretnénk az egész Európai Unió egészére kiterjeszteni a tapasztalatainkat, sikereinket és most, hogy megkezdődött a vita az EU jövőjéről, ez egy kiváló alkalom arra, hogy elmondják, amit gondolnak, ha úgy látják, hogy a nemzetek Európájának van jövője, nem pedig egy föderális, birodalmi EU-ban gondolkodnak". "Ez nem pusztán egy lehetőség számunkra, hanem felelősek is vagyunk ezért" - fogalmazott.



Gordan Grlic Radman horvát kül- és Európa-ügyi miniszter felszólalásában magyar nyelven elmondta: 2020-ban Horvátország az EU soros elnökeként sok energiát fektetett a válság leküzdésébe és a koronavírus elleni összefogásra. Másfél évvel később a magyar V4-elnökség ugyanezt az utat akarja folytatni, amivel Horvátország nemcsak egyetért, hanem aktívan támogatni is fogja- tette hozzá.

MTI