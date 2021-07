Térdre kényszerítette a vírus Hollandiát – Rutte bocsánatot kért

2021. július 15. 11:15

Mark Rutte a járványkezelés miatt kért bocsánatot, miután egy hét alatt hatszorosára nőtt a koronavírusos megbetegedések száma az országban. A hatóságok június végén enyhítettek a járványügyi korlátozásokon, ezért a fiatalok tömegesen, minden óvintézkedés nélkül mehettek bulizni. A 40 év alatti korosztály többsége sem kapta még meg a védőoltást, így köztük nagy arányban nőtt a fertőzöttek száma az elmúlt hetekben – hangzott el az M1 Híradójában.

A 12 és 17 év közötti korosztály számára számos európai országnál később, csak június végén engedélyezte a Pfizer vakcina használatát az amszterdami kormány. Az oltási behívókat is csak alig több mint egy hete kezdték kiküldeni. Így a fiatalok leghamarabb augusztus közepére szerezhetnek teljes védettséget.

Nem sokkal jobb a helyzet a fiatal felnőttek esetében. A 40 év alatti lakosság számára is alig egy hónapja érhetők csak el a védőoltások, ők június közepén kaphatták meg az első adagot.

Két hete a holland kormány eltörölte a járványügyi korlátozások nagy részét, a 25 év alatti felnőttek esetében most több, mint háromszor annyi új esetet regisztráltak mint egy hete.

A fertőzések számában korábban csökkenő tendenciát tapasztaltunk. Nemcsak Hollandiában, hanem a környező országokban is. Ezt az átoltottság okozta, amely óriási segítséget nyújtott a delta variáns lassításában – mondta Aura Timen, a holland egészségügyi intézet igazgatója.

Majd hozzátette: ez a része jól ment, azonban most azt látjuk, hogy rövid idő alatt jelentősen megnőtt a fiatalabb korosztályok aktivitása. Sok fertőzés erre vezethető vissza.

Hollandiában az utóbbi hét napban több mint ötvenezer embernél mutatták ki a koronavírust, ezzel az előző héthez képest hatszorosára nőtt az új fertőzöttek száma.

Az ügyvezető miniszterelnökként kormányzó Mark Rutte kedden bocsánatot kért, amiért elhamarkodottan oldották fel a korlátozásokat.

„Amit lehetségesnek hittünk, végül kiderült: lehetetlen keresztülvinni a gyakorlatban. Hibát követtünk el. Bocsánatot kérünk ezért” – mondta a kormányfő.

A 17 milliós országban eddig a lakosság alig 39 százalékát oltották be teljesen. Az amszterdami kormány most igyekszik felgyorsítani a kampányt: csak ezen héten 1,3 millió adag védőoltást adnának be Hollandiában.

