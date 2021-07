Franciaország és Görögország után Lettország is bevezeti a kötelező oltást

2021. július 15. 11:20

Lettországban az egészségügyben és az oktatásban dolgozók számára oltási kötelezettséget írnak elő és októbertől az egészségügyi, szociális és oktatási intézményekben dolgozóknak már oltási igazolvánnyal kell rendelkezniük.

A munkáltatók október elsejétől elbocsáthatják a nem beoltott munkavállalókat. Az erre vonatkozó törvénymódosítást szerdán hagyta jóvá a lett kormány, de erről még a balti állam parlamentjének is szavaznia kell.

A csaknem kétmillió lakosú Lettországban az oltási kampány csak lassan halad előre. A lakosság mintegy harmada kapta meg valamelyik, koronavírus elleni védőoltásnak legalább az első adagját.

Krisjanis Karins miniszterelnök arról beszélt szerdán, hogy kormánya az oltakozási kedvet serkentő intézkedéseket is fontolgat.

A balti államban a járvány kitörése óta több mint 138 ezer fertőzöttet azonosítottak, akik közül 2540-en hunytak el a kórban. Az új fertőzések 54 százalékát már a koronavírus jóval fertőzőbb, delta variánsa teszi ki.

Nemrég Franciaországban és Görögországban is hasonló intézkedéseket vezettek be: Párizs és Athén is kötelezővé teszi a koronavírus elleni védőoltást az egészségügyi dolgozók számára és akik nem oltatják be magukat, felmentik a munkavégzés alól.

MNO - MTI