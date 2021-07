Koronavírus - Mintegy 4000 beoltott cseh állampolgár betegedett meg újra

2021. július 15. 19:15

A koronavírus-fertőzés ellen eddig beoltott 3,86 millió cseh állampolgárból 4030-nál az ellenőrző szűréseknél újra kimutatták a fertőzést - közölte Adam Vojtech egészségügyi miniszter csütörtökön Prágában, miután a koronavírus-járványról tárgyalt Milan Kubekkel, a Cseh Orvosi Kamara elnökével.

"Természetesen a világon egyetlen vakcina sem véd meg százszázalékosan mindenkit, ezt nem is lehet elvárni" - mondta Vojtech. A tárcavezető szerint ugyanakkor az újonnan megfertőződött beoltottak száma nagyon alacsony, ami bizonyítja, hogy a járványból kivezető utat az oltás jelenti.

A cseh egészségbiztosítók jövő héten levelet küldenek minden állampolgárnak: a beoltottaknak köszönetet mondanak azért, hogy felelősen viselkednek, a többieket pedig mihamarabbi oltakozásra fogják buzdítani.

A miniszter felszólította a fiatal generációk tagjait is, hogy még ha egészségesnek is érzik magukat, keressék fel az oltási központokat, mert az oltással nemcsak magukat, hanem a környezetüket is védik.

Milan Kubek elmondta: a cseh orvosok 83 százalékát, a nővérek 75 százalékát, az egészségügyi személyzet 70 százalékát oltották be eddig. Leszögezte, hogy az orvosok, akik nem engedték magukat beoltani, döntő többségükben nem tartoznak az oltakozás ellenzői közé, hanem különféle komoly okuk van jelenlegi álláspontjukra.

A koronavírus-járvány másfél éve alatt a cseh egészségügyi dolgozók közül mintegy 77 ezren betegedtek meg, köztük 12 ezer volt orvos - fejtette ki kérdésre válaszolva Milan Kubek.

Adam Vojtech bejelentette, hogy a jövő héten három új oltási központ nyílik Prágában, Brünnben és Ostraván, ahol előrejelzés nélkül is beoltják az érdeklődőket. Prágában hétfőtől már működik két ilyen oltási központ: a vasúti főpályaudvaron és a Chodov bevásárlóközpontban. Mindkét helyen nagyon nagy az érdeklődés, s a várakozási idő helyenként eléri a két-három órát is.

MTI