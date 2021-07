Michelangelo ujjlenyomatát találhatták meg egy ötszáz éves szobron

2021. július 16. 18:45

Michelangelo ujjlenyomatát találhatták meg egy kis viaszszobron - közölték a londoni Victoria & Albert Múzeum szakértői pénteken.

cnn/bbc

Az ujjlenyomatot egy sötét vörös színű szobrocskán fedezték fel, amely egy nagyobb, befejezetlen márványszobor előtanulmányaként készült.



Az ötszáz éves viaszszobor, amely A rabszolga címet kapta, II. Gyula pápa római síremlékének figuráihoz készült tanulmány volt. A szobor egy fiatal, kezeit az arca előtt összefonó aktot ábrázol - olvasható a CNN hírportálján.



A múzeum szerint a tervezett szobor a pápa végső nyughelyére szánt több mint 40 életnagyságú figura között volt. Michelangelo elkezdett dolgozni egy nagyobb márványváltozaton, de a művet végül nem fejezte be. A pápa síremlékének nagyszabású terveit később visszafogottabb formában valósították meg.



Az ujjlenyomat felfedezésének történetét a BBC kedden adásba kerülő dokumentumfilmje mutatja be a Múzeum titkai című sorozatban, amely a Victoria & Albert Múzeumban dolgozó szakértők munkájáról számol be.



"Izgalmas kilátás, hogy Michelangelo egyik ujjnyoma megmaradhatott a viaszban" - idézi a BBC sajtóközleménye a V&A egyik vezető kurátorát, Peta Motture-t, aki szerint a nyom a művész alkotófolyamatáról árulkodik.

cnn/bbc



Motture hozzátette: Michelangelo sok tanulmányként készített munkáját megsemmisítette, ezért a viaszmodell ritka betekintést nyújt az alkotás korai fázisába.



MTI