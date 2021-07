Premier League - Bolla Bendegúz a Wolverhamptonhoz igazolt

2021. július 17. 11:56

A kétszeres válogatott Bolla Bendegúz az angol élvonalban szereplő Wolverhampton Wanderers csapatához igazolt, ugyanakkor egy szezont kölcsönben a zürichi Grasshoppersnél tölt majd - számolt be Twitteren a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ).

A 21 éves, szélsőként és jobb oldali középpályásként is bevethető jobbhátvéd a szülővárosában, Székesfehérváron kezdett futballozni, majd az MTK utánpótlásában nevelkedett. Négy évvel ezelőtt igazolta le a Videoton FC, amely Siófokra és Zalaegerszegre is kölcsönadta. A MOL Fehérvár FC színeiben az előző idényben 37 mérkőzésen egy gólt szerzett és öt gólpasszt adott. A magyar válogatottban eddig kétszer szerepelt, június elején a Ciprus és az Írország elleni barátságos mérkőzéseken is, majd tagja volt az Európa-bajnoki keretnek is.

A Wolverhampton Wanderers 2018-ban jutott vissza a Premier League-be, ahol kétszer a hetedik, legutóbb pedig a 13. helyen végzett. A Grasshoppers 2019-ben esett ki a svájci élvonalból, ahová az elmúlt idény másodosztályú küzdelmeinek megnyerésével jutott vissza - az ideiglenes megbízatású Kádár Zoltánnal a kispadon.

MTI