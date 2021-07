Dízelautók tulajdonosait fenyegeti Karácsony Gergely

2021. július 17. 17:53

Kitiltaná a dízelautókat a fővárosból Karácsony Gergely, a finnyás Budapestnek ugyanis nem jó az a technika, ami a magyar autósok százezreit szolgálja. A dízellel üzemeltetett gépjárművek kitiltásának dátumát még idén kitűzhetik.

Kitiltaná a dízelautókat Budapestről Karácsony Gergely, még idén kitűzhetik az erre vonatkozó céldátumot – derül ki a 444.hu cikkéből. A főpolgármester annak kapcsán hozta meg döntését, hogy 45 ezer aláírást gyűjtött össze és adott át neki a Greenpeace pénteken, hogy tiltsa ki a régi dízel meghajtású gépjárműveket a fővárosból, de legalább tegyen közzé egy ütemtervet.

– Valóban nagyon nagy probléma a korszerűtlen autók jelenléte Budapest és az ország útjain, ami ellen fel kell lépni – közölte a baloldali kormányfőjelölt, aki arra is reagált, hogy a kormány szerint döntéseivel üldözi az autósokat a fővárosban. – Ha ez befolyásolná a döntéseinket, akkor csupa rossz döntést hoznánk, mert gyávaságból nem lehet jó döntéseket hozni. Ahhoz van köze, hogy a járvány nagyon nagy mértékben felülírt egy csomó mindent, többek között azt is, hogy milyen módon tudjuk a városainkat átalakítani. A járványnak ráadásul van egy olyan negatív hatása, hogy jelentős mértékben nőtt Budapesten a gépjárműforgalom. Ezeknek a fejleményeknek a tükrében kell még inkább átgondolt forgalomcsökkentési és levegőminőségi javítási döntéseket hozni – állította a lapnak a főpolgármester.

A Greenpeace negyvenötezer aláírást gyűjtött össze Fotó: Greenpeace/Dörgő Zsuzsi

A kormánykritikus portál azt írta, hogy a szervezet még az önkormányzati választások előtt megkereste az összes főpolgármester-jelöltet (kivéve Berki Krisztiánt), hogy milyen vállalásokat tesznek az alapvető zöldkérdésekben, köztük a dízelautók kitiltásában. Akkor mindegyik főpolgármester-jelölt vállalta ezt, köztük Karácsony Gergely is. A megkezdett egyeztetések a járvány miatt félbeszakadtak. A Greenpeace ezért idén februárban nyílt levelet írt a főpolgármesternek, aki azonban nem reagált erre, amit a szervezet azért is nehezményezett, mert még Tarlós István is mindig válaszolt valamilyen módon.

– Azért kellene egy ütemterv már nagyon régóta, mert a 2020-as adatokból is az derült ki, hogy ész nélkül veszik a magyarok a nyugat-európai városokból kitiltott légszennyező járműveket. Az Euró 1-2-3 besorolású járművek már szinte mindegyik nyugat-európai városból ki vannak tiltva, de például Stuttgartba Euro 5-össel sem lehet behajtani – mondta Simon Gergely, a Greenpeace regionális vegyianyag-szakértője a hírportálnak. Hozzátette: „Magyarország ellen ráadásul kötelezettségi eljárás is van a budapesti nitrogén-dioxid-szennyezettség miatt, ami szintén a dízelautóknak köszönhető.”





MNO - 444.hu