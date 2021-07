Cannes - Francia thrilleré az Arany Pálma

2021. július 17. 22:29

A Titán című francia pszichológiai thrillernek, Julia Ducournau rendezésének ítélte az Arany Pálmát szombat este a 74. cannes-i fesztivál zsűrije - jelentette be Spike Lee zsűrielnök a díjkiosztó legelején.

Az amerikai rendező véletlenül kotyogta ki a fődíjas film címét, miközben a legjobb férfi alakítás díját kellett volna a zsűrinek átadnia.

Julia Ducournau a második női rendező, aki a fesztivál történetében átveheti az Arany Pálmát, 28 évvel az ausztrál Jane Campion után.

A 37 éves rendezőnő a versenyprogram legfiatalabb rendezője, alkotása pedig a 24 alkotás közül a legradikálisabb film.

A Titán ősztől látható a magyar mozikban, a Mozinet forgalmazásában.

A horror és a pszichológiai thriller határán mozgó film főhőse egy sorozatgyilkos pszichopata táncosnő és egy, a tíz éve eltűnt fiát kereső tűzoltó (Vincent Lindon) találkozásáról szól. A film főszerepét alakító Agathe Rousselle - aki először játszott filmben - a fesztivál egyik nagy felfedezettje.

A horrorfilmek rajongóként is ismert rendezőnő - akinek Sharon Stone amerikai színésznő adta át a fődíjat - köszönetet mondott a zsűrinek, amiért "a filmes élményeinkben és az életünkbe is több sokszínűségre szólít fel, és köszönet azért is a zsűrinek, hogy hagyta beengedni a szörnyeket".

A zsűri a második legjelentősebb díjat, a Nagydíjat megosztva ítélte oda egy iráni és egy finn filmnek.

Az iráni Egy hős az Oscar-díjas Nader és Simin - Egy elválás története című film rendezőjének, Aszgar Farhadinak újabb alkotása ismételten olyan morális kérdéseke feszeget (hiúság, lelkifurdalás, becsület), amelyek lehetetlenné teszik a boldogságot és az előrejutást az iráni társadalomban.

A finn alkotás egy fiatal rendezőnek, Juho Kuosmanennek egy oroszországi vonatozásról szóló Hatos kupé című filmje.

A legjobb rendezés díját az Annette című angol nyelvű zenés film francia rendezőjének, Leos Carax-nak ítélte a zsűri. A giccsességet művészi eszközként vállaló musicalfilm, az amerikai Sparks art-pop duó ötlete alapján készült Annette, az Oscar-díjas Marion Cotillard-ral és Adam Driverrel a főszerepben.

A filmet ősztől vetítik Magyarországon a Mozinet forgalmazásában.

A legjobb forgatókönyv díját Hamagucsi Rjuszuke japán rendező Drive My Car című alkotása kapta, amely Murakami Haruki bestseller szerző Férfiak nők nélkül című novelláskötetének egyik története alapján készült. A háromórás alkotás egy színházi rendező és egy fiatal lány találkozása, akiknek a múltjukkal kell szembesülniük.

A japán film kapta meg egyébként a legjobb film díját a nemzetközi filmkritikusok szövetségétől, a FIPRESCI-től.

A zsűri díját megosztva, formájában két nagyon radikális film kapta: Nadav Lapid izraeli rendező újabb vádirata hazája kormánypolitikája ellen (Ahed térde), és az Arany Pálmát már 2010-ben elnyerő Apicsatpong Viraszethakul thaiföldi rendező Kambodzsában angolul forgatott, Memoria című szürreális alkotása Tilda Swintonnal és Jeanne Balibarral a főszerepben.

A legjobb férfi alakítás díjat Caleb Landry Jones érdemelte ki Justin Kurzel Nitram című filmjében nyújtott alakításáért, amely a 35 áldozatot követelő, 1996-ban Port Arthurban elkövetett lövöldözés történetét dolgozza fel, a tömeggyilkos személyiségre koncentrálva.

Renate Reinsve norvég színésznő kapta a legjobb női alakítás díját Joachim Trier A világ legrosszabb embere című filmjében nyújtott alakításáért, amely egy okos és szép, de magát folyamatosan megkérdőjelező mai harmincas lány magára találásának folyamatát és szerelmi életét mutatja be 12 fejezetben. A könnyed hangvételű filmet ősszel mutatják be a magyar mozikban a Mozinet forgalmazásában.

A legjobb rövidfilmnek járó Arany Pálmát Yi Tang hongkongi rendező A világ minden hollója kisfilmje kapta, a brazil Jasmin Tenucci Augusztusi ég című rövidfilmje pedig elismerő oklevelet kapott.

A fesztivál hivatalos és párhuzamos szekcióiba beválogatott elsőfilmek közül a legjobbnak járó Arany Kamera-díjat Antoneta Alamat Kusijanovic horvát rendezőnő Murina filmje kapta, amelyet a Rendező kéthete elnevezésű válogatásban mutattak be.

Életművének elismeréséül Marco Bellocchio olasz rendező tiszteletbeli Arany Pálma-díjban részesült, amelyet kollégájától, Paolo Sorrentinótól vehetett át.

MTI