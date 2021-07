Csak a kiválasztottak mehetnek idén a mekkai zarándoklatra

2021. július 17. 22:46

Idén ismét csak a szerencsés kevesek látogathattak el a ma kezdődő mekkai nagy zarándoklatra, a haddzsra. A koronavírus-járvány miatt Szaúd-Arábia erősen korlátozta az egyébként minden évben két-, két és fél millió muszlimot vonzó vallási eseményt, csak hatvanezer, az országban élő lakosnak engedélyezték a részvételt. Jelentkezőből így sem volt hiány, több mint 558 ezren próbáltak regisztrálni.

Szaúdi biztonsági őr a mekkai Kába-szentélynél. Készen állnak a zarándokok fogadására Fotó: Reuters/Saudi Press Agency

A zarándokoknak több feltételnek kellett megfelelniük:

18 és 65 év közöttiek,

beoltottak koronavírus ellen,

nem szenvednek krónikus betegségben,

lehetőleg életükben először teljesítik a haddzsot.

Ugyanakkor bizonyos könnyítéseket is bevezettek: most először tették lehetővé, hogy a nők férfi kísérő nélkül is regisztráljanak a zarándoklatra.

A kiválasztásnál elsőbbséget élveztek például azok az 50 évnél idősebbek, akik még sosem vettek részt a zarándoklaton.

A mekkai nagy zarándoklat az egyik az iszlám öt pillére közül, amennyiben lehetőségei megengedik, életében egyszer minden muszlimnak kötelező. Mivel a világon majd kétmilliárd muszlim él, a szaúdi hatóságok általában országok szerint lakosságarányosan kvótát szabnak a jelentkezőknek. A Covid–19 miatt azonban második éve drasztikusan korlátozták a résztvevők számát, külföldieket nem engednek be, tavaly mindössze tízezren vettek részt az eseményen.

Iráni nő szemlélődik a haddzson 2016-ban. A tömeg a megszokott Fotó: Reuters

Sajtóhírek szerint így is volt, aki megpróbált trükközni. Kilenc embert őrizetbe vettek és pénzbírsággal sújtottak, amiért megpróbáltak illetéktelenül bejutni Mekkába. Másik 120 csalót – köztük egészségügyi tisztségviselőket – pedig azért tartóztattak le, mert hamis oltási igazolásokat és negatív teszteket árultak, „szolgáltatásaikat” ráadásul a közösségi médiában is reklámozták.

A majd 35 milliós Szaúd-Arábiában egyébként pénteken 1298 új koronavírusos megbetegedést regisztráltak, és 13-an haltak bele a Covid–19-be. Az országban már több mint 21 millióan megkapták legalább az egyik oltásukat.

Nyitva ima közben is Szaúd-Arábiában eddig a müezzin imára hívó első szavára mindenki befejezte munkáját, hogy teljesíthesse vallási kötelezettségeit. A benzinkutak előtt feltorlódott a kocsisor, a vendégek és vásárlók bebocsátásra várakoztak az éttermek és boltok előtt. Ezentúl azonban az üzletek és más szolgáltatók nem zárhatnak be az ima idejére sem. A szaúdi hatóságok a döntést egyrészt a koronavírus-járvánnyal indokolták (a nyitás idején a bejáratnál feltorlódott tömegek kockázatával), másrészt a vásárlási élmény, a szolgáltatások minőségének javításával. Azt is elismerték, hogy a munkavállalók bizony gyakran arra is felhasználták a lehetőséget, hogy az ima idején túl kicsit meghosszabbítsák a szünetet, lecsípjenek egy kicsit a munkából. Végül a lépés jelképes jelentőségű is, illeszkedve abba a reformfolyamatba, amely némileg visszaszorítja a vallás szerepét a mindennapi életben. Azért persze mindenkit megnyugtattak: a dolgozónak garantálni kell a lehetőséget, hogy imádkozhassanak.

MNO