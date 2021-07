A világháborút átvészelte egy belga kisváros, most az árvíz miatt romokban hever

2021. július 18. 10:35

Németország mellett Luxemburgban, Belgiumban és Hollandiában is súlyos károkat okozott az áradás. A belga miniszterelnök nemzeti gyásznapot hirdetett, miután 27-re emelkedett az áldozatok száma. A holland kormányfő országos katasztrófahelyzetet rendelt el: a csatornákkal teleszőtt országban sok helyen megrongálódott a gátrendszer, ezért még pénteken is ezreket kellett kitelepíteni otthonaikból – hangzott el az M1 Híradójában.

Szinte egyetlen épület sem maradt épen a belgiumi Pepinsterben: a város még második világháborút is átvészelte, most azonban romokban hever. Az emberek próbálják menteni a menthetőt és bemerészkedtek az omladozó épületekbe, hogy kihozzák az értékeiket.

A belga királyi pár is felkereste a katasztrófa sújtotta városkát. Fülöp királynak és Matild királynénak sokan azt mondták: mindenüket elvesztették.

Fülöp belga király és felesége, Matild királyné látogatást tesz az árvíz sújtotta Pepinsterben (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)

A pusztítás minden képzeletet felülmúlt: az áldozatok száma folyamatosan emelkedik, a szombati adatok szerint megközelítette a harmincat, de csaknem húsz embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. A belga miniszterelnök keddre nemzeti gyásznapot hirdetett.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (balra) látogatást tesz az árvíz sújtotta Pepinsterben 2021. július 17-én. A heves esőzések nyomán kialakult özönvízszerű áradások miatt eddig legkevesebb 23 ember vesztette életét Belgiumban. (Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand)

Emberek tízezreit kellett evakuálni, települések tucatjain szűnt meg az áram- és a vízellátás. A vasúthálózatban is komoly károk keletkeztek: van olyan vonal, ahol csak augusztusban állhat helyre a közlekedés.

Légi felvétel a hollandiai Roosteren közelében pusztító árvízről (Fotó: MTI/EPA/ANP/Remko De Waal)

A szomszédos Hollandiát is térdre kényszerítette az áradás. Van olyan település, ahonnan még pénteken is ezreket evakuáltak, mert átszakadt egy gát. A várost hermetikusan lezárták a hatóságok: még a rokonaik segítségére siető lakosokat sem engedték át a kordonokon.

Katonák és önkéntesek tízezrei vesznek részt a gátépítésben, az országot átszövő csatornahálózat ugyanis sok helyen kezdi megadni magát. A holland hatóságok elővigyázatosságból tízezreket evakuáltak otthonaikból.

Mark Rutte miniszterelnök, miután elrendelte az országos katasztrófahelyzetet, személyesen kereste fel az elárasztott területeket. Azt mondta, a természeti csapás pokoli helyzetet teremtett, de az összefogás reménykeltő.

„Hihetetlen, hogy ilyen széles a folyó. Limburgtól délre még nem tetőzött a vízszint, pokoli a helyzet délen. Igazán megrendültem. Beszéltem ugyanakkor a mentésben résztvevőkkel, és lenyűgöző, ahogy az emberek összefognak és segítenek egymásnak” – mondta a holland kormányfő.

Luxemburgban is ezreknek kellett elhagyniuk otthonaikat az áradások miatt. Noha az időjárási helyzet már javult az országban, több folyó is kiöntéssel fenyeget és a fölcsuszamlások kockázata is magas.

hirado.hu