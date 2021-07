A szocialisták csak ígérgettek, a Fidesz viszont fejleszt is Heves megyében

2021. július 18. 11:51

A Heves megyei fejlesztések között szerepel annak a két, gyöngyösi elkerülő útnak a megépítése is, amelyeket az MSZP–SZDSZ-kormány két cikluson keresztül sem tudott megépíteni.

Tizenkét települést érint Heves megyében az a kormányzati döntés, melynek köszönhetően vasúti kőátrakó épül Verpelét határában, mentesítve a Tarnamentét és Mátraalját – mondta Horváth László, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus kiemelte: a munkálatok szeptemberben kezdődnek el és jó esély van rá, hogy még idén befejeződjenek.

– A vasúti átrakó megépítésének fontos környezetvédelmi hatása is van, melynek köszönhetően csökken a levegő- és zajszennyezés a környező településeken – mutatott rá a képviselő, és hozzátette: húszezer ember életét teszi jobbá az érintett települések közútjainak tehermentesítése, melynek megvalósítására korábban aláírást gyűjtöttek.

A Gyöngyös belső területét mentesítő nyugati és északi elkerülő utakat is megépítik Fotó: Mirkó István

Horváth László elmondta, hogy a Fidesz–KDNP-kormány Gyöngyösön megépíti a várost elkerülő északi elkerülő utat, illetve a jobboldali kormány fejezi be azt a nyugati elkerülő utat is, ami az MSZP–SZDSZ kormányzati időszak beváltatlan ígérete volt.

A képviselő elmondta: tíz éve áll félbehagyottan a gyöngyösi nyugati elkerülő út, amelyből másfél kilométernyi szakasz hiányzik, így forgalom fogadására nem alkalmas. Horváth László arra is emlékeztetett, hogy a szocialista kormány 1,2 milliárd forintot költött egy olyan út felépítésére, amely végül nem nyílt meg a forgalom előtt.

A 2003-ban közbeszerzésre kiírt útépítésre 2004-ben kötött szerződést az MSZP–SZDSZ-kormány, amelyet később többször is módosítottak. Majd 2006 előtt az országgyűlési választások nagy ígéreteként lebegtették az út megépítését a gyöngyösi választók előtt, amelyet végül nemcsak, hogy nem fejeztek be, hanem azt is bejelentették, hogy a munkálatok fedezetére szolgáló 300 millió forintos forrás hiányzik a közlekedési minisztériumtól. Horváth László hozzátette: ennek ellenére a helyi baloldal folyamatosan a Fidesz–KDNP-n kérte számon az elkerülőút megépítésének elmaradását.

