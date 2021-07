Szijjártó: külpiaci növekedési támogatási program indul

2021. július 18. 13:03

A magyar gazdaság teljesítményét, sikerességét az elmúlt években alapvetően befolyásolta, hogy nagyon sok, színvonalas munkahelyet biztosító nemzetközi nagyvállalati beruházás érkezett Magyarországra - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán vasárnap, egyúttal bejelentve: a kormány külpiaci növekedési támogatási programot indít.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a folyamatosan megdőlő beruházási rekordokkal párhuzamosan létrejöttek és megerősödtek azok a nagy magyar vállalatok is, amelyek a külpiacokon is sikeresek tudnak lenni. Esetükben már sokszor előfordul, hogy csak akkor tudják nemzetközi piaci részesedéseiket növelni, ha külföldön is megteremtik a jelenlétüket, például gyárat építenek. Külföldi terjeszkedésük azután lehetővé teszi, hogy a külpiacokon megszerzett profitjukat hazautalják, és ezzel a magyar gazdaságot erősítsék - tette hozzá.

Tájékoztatása szerint a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs javaslatára a kormány ezért úgy döntött, hogy külpiaci növekedési támogatási programot indít, ebben olyan magyar vállalatok kaphatnak támogatást, amelyek külföldön terjeszkednek: céget hoznak létre, gyárat építenek. Erre a célra idén 10 milliárd forint áll rendelkezésre.

A támogatás a beruházási összegnek maximum a felét érheti el, de nem lehet több 4 milliárd forintnál, és az a cég kaphatja meg, amely vállalja, hogy magyarországi árbevétele a külföldi terjeszkedésből adódóan legalább annyival növekszik, mint amennyi támogatást kap a programból - ismertette a tárcavezető.

MTI