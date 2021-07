OKF: több helyen okozott további károkat a vihar

2021. július 18. 14:31

Több helyen okoztak károkat a további hétvégi zivatarok - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője vasárnap az MTI-t.

Mukics Dániel elmondta: országszerte riasztották a tűzoltókat a viharral összefüggésben, többségében letört faágak, kicsavart fák miatt. A legtöbb hívást Budapesten és Pest megyében kapták.

A Somogy megyei Kercseligeten villámárvíz is kialakult, emiatt néhány lakóház lakhatatlanná vált. Az ott élők rokonokhoz mentek.

A szóvivő tájékoztatása szerint eddig 21 épületkárról érkezett bejelentés. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón egy családi ház tetejét rongálta meg a szél.

Emellett több helyen - a Pest megyei Veresegyházon, Dabason és a Fejér megyei Kápolnásnyéken - villámcsapás okozott károkat. Dabason és Kápolnásnyéken a ház tetőszerkezete is kigyulladt a villámcsapás következtében. Több helyen beázott pincék miatt riasztották a tűzoltókat.

Mukics Dániel ismét azt kérte, mindenki figyelje a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseit, riasztásait.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap ismét első-, és másodfokú riasztásokat, figyelmeztetéseket adott ki a felhőszakadás, valamint a zivatar veszélye miatt is.

Az OKF szóvivője kiemelte: ahol kiadták a felhőszakadás miatti riasztásokat, javasolt a pincéket áramtalanítani, továbbá minden olyan tárgyat, amelyekben a víz kárt tehet, felvinni a pincéből.

Felhívta a figyelmet a villámárvíz veszélyére is. Ahol hömpölyög a víz az utcán, ajánlott kerülni. Emlékeztetett arra, hogy néhány centiméteres víz is képes ledönteni az embert a lábáról, míg a térdig érő vízfolyás autókat is elsodorhat. Gépkocsival azért sem tanácsos áthajtani a hömpölygő vízen, mert ha az autó légszűrőjébe víz került, tönkremegy és a jármű leáll - mondta.

MTI