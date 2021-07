Karácsony öngólt lőtt a tájékoztatóján – hamar mém lett belőle

2021. július 18. 17:35

A közösségi oldalak nézői számára ma már ikonikusnak számítanak a 2014-es önkormányzati választások füzesabonyi szavazói, akik a helyi televíziónak nyilatkoztak nem túl elmélyült ismeretekről tanúbizonyságot téve. Ők jutottak eszébe azoknak, akik Karácsony Gergely Blaha Lujza téri sajtótájékoztatójának felvételeit ezekkel vágták össze.

„Busszal jöttem” – ezt válaszolta Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn, a Blaha Lujza téri felújítás megkezdése alkalmából rendezett sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy miért késett, miért kellett miatta hosszasan várakoznia az odahívott újságíróknak. Az eredeti kérdés az volt, hogy „csak nem ön is dugóba került?”, ezt próbálta Karácsony tompítani hamiskásan mosolyogva, de válasza így is, úgy is rossz üzenetnek számít, sutára sikerült a viccelődés.

Az Origó összegyűjtött néhány videót a közösségi médiából, amelyek erre a válaszra reagálnak. A videók készítői előszedték azokat az emlékezetes felvételeket, amelyeken a 2014-es füzesabonyi önkormányzati választások szavazói nyilatkoznak a helyi tévének nem túl gazdag háttértudásról tanúbizonyságot téve, és ezekkel párosították a főpolgármester nyilatkozatát.

