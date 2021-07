Gyerekeket köteleztek arra, hogy részt vegyenek a Pride-on

2021. július 18. 19:45

Pert indított egy londoni anyuka, miután az iskola arra kötelezte fiát, hogy részt vegyen a Pride felvonuláson. Mint kiderült az iskolával több szülőnek is volt összetűzése, miután a gyerekek a szülők akarata ellenére részesültek LMBTQ témájú oktatásban – számolt be róla a V4NA Hírügynökség.

Izzy Montague pert indított a bíróságon fia londoni általános iskolájával szemben elnyomás, diszkrimináció és az emberi jogok megsértése miatt, miután az iskola arra kényszerítette akkor még csak négyéves fiát, hogy vegyen részt a Pride felvonuláson.

Keresztény vallása miatt Montague kérte az iskolaigazgatót, hogy a fiának ne kelljen részt vennie a felvonuláson, ezt azonban megtagadták tőle. Később kivette gyerekét az intézményből. Mint mondta, azért hozta el kisfiát az iskolából, mert az szeretné, ha a fia oktatásban részesülne, nem pedig befolyásolásban.

Kiállok az álláspontom mellett, hogy felhívjam rá más szülők figyelmét is, hogy mi folyik az általános iskoláinkban, nyilatkozta Izzy Montague a Christian Headlines-nak.

Az ügyet július közepén tárgyalja a bíróság, vizsgálják az esettel kapcsolatban a vallásszabadság kérdését, a szülők jogát, hogy lehetőségük legyen kivonni gyermekeiket az ideológiai nevelés alól, és az iskola kötelességét is, hogy politikailag semleges legyen.

Az anyát a Christian Legal Centre képviseli. A jogi szervezet már számtalan esetben nyújtott segítséget keresztényeknek, akiket vallási meggyőződésük miatt diszkrimináltak, vagy próbáltak ellehetetleníteni.

A szervezet vezérigazgatója az ügy kapcsán kiemelte, ez az eset is rávilágít arra, milyen káoszra számíthatnak a szülők az iskolákban a következő években. Mint mondta, úgy tűnik, hogy akik teljes elfogadást és sokszínűséget hirdetnek, nem gyakorolják azt.

Mint mondta, a gyerekekre rákényszerítik a különböző ideológiákat, és a szülőknek egyszerűen nincs módja rá, hogy gyermekeiket saját vallási vagy filozófiai felfogásuk szerint tanítsák.

Nem arról van szó, hogy burokban akarok élni, hanem arról, hogy a szülők saját maguk adhassák át véleményüket a gyereküknek a világról, tette hozzá Izzy Montague a Good Morning Britain műsorban nyilatkozva.

Egy Facebook-oldalon arra is rámutatnak, hogy amikor az anyuka, Izzy Montague találkozott az iskola igazgatójával, Susan Papas-szal, jelen volt Papas leszbikus lánya is, „Miért lennél rasszista, szexista, homofób vagy transzfób, amikor simán csendben is maradhatsz?” feliratú pólóban.

Az igazgató lánya megmutatta arroganciáját és a más vélemények iránti toleranciájának teljes hiányát, amikor szándékosan ilyen öltözékkel jelent meg Izzy előtt, írták az oldalon.

A Christianity Daily hírportál rámutat, hogy az iskola igazgatójának, Papas-nak korábban is volt összetűzése szülőkkel.

2018-ban 14 keresztény szülő élt panasszal, amiért gyerekének részt kellett vennie a Pride-on, és a különböző LMBTQ-témájú tanórákon és foglalkozásokon. Papas akkor csak annyit reagált, hogy az iskola a homofóbia ellen van.

Két tízéves gyereket felfüggesztett Papas, akik vallásukra hivatkozva kérték, hogy ne kelljen részt venniük egy LMBTQ-témájú foglalkozáson. Papas és egy másik tanár homofóbnak nevezte a tízéves gyerekeket, kiabált velük, és azzal vádolta őket, hogy melegeket akarnak megölni.

Az egyik gyerek, egy kislány a Christian Concernnek nyilatkozva elmesélte történetét. Elmondta, az osztálytársai mellette állnak.

Az eredeti cikket ITT érheti el.

MNO - V4NA