Koronavírus - Megszűntek a korlátozások Angliában, de...

2021. július 19. 09:42

Ma szinte az összes karanténrendelkezést feloldják a legnépesebb brit országrészében, Angliában. Mindez annak ellenére történik, hogy egy hét alatt harmadával nőtt a koronavírus-fertőzések száma, és botrányt kavart, hogy a kormányfő nem akarta izolálni magát, miután fertőzöttel került kapcsolatba. Angliában július 19. hétfőt már hónapok óta a „Szabadság napjaként” emlegetik. Nyitnak a nightclubok és a színházak, nem lesz törvényileg kötelező a zárt térben való maszkviselés, bár ezt egyes érintett cégek felülbírálhatják. Nem lesz egyméteres távolság, lehet csapatba verődve állni a pubokban, szabadabb lesz az utazás és nem lesz létszámkorlátozás.

Mégis a gyorsan terjedő delta vírusvariáns miatt nem a járvány feletti győzelem miatt jön a nyitás. Sajid Javid egészségügyi miniszter szerint akár napi százezerre ugorhat az új fertőzések száma. De a Johnson-kormány nyit, mivel a lakosság 67 százaléka már mindkét oltást megkapta. Javid szavai szerint: „megtörték a vírus, a kórházi kezelés és a halálesetek közötti láncot”, mivel a legtöbb olyan ember, akit beoltottak a vakcinával, de elkapja a delta variánst, jobbára csak enyhe lefolyású Covid-19-re számíthat.

A sors úgy döntött, hogy Javid mindezt szombaton be is mutassa a gyakorlatban: közölte, hogy pozitív lett a tesztje, és bár ő is kétszer oltott és enyhék a tünetei, a hír politikai lavinát indított meg. Mivel Boris Johnson kormányfő és Rishi Sunak pénzügyminiszter is tárgyalt vele, a szabályok szerint izolálniuk kell magukat. A két politikus azonban először előadta, hogy a közlekedési ágazatban és máshol most kipróbált napi tesztelési program résztvevője, és ezért nem marad otthon. Erre jött az ellenzék, és a közvélemény egy részének felháborodása: rájuk ugyan miért vonatkoznak más szabályok?

A Covidon átesett és duplán oltott Johnson és Sunak így kevesebb minthárom óra alatt meggondolta magát. Immár 10 napra elzárkóznak, mert fontos mutatni, hogy ők is ugyanazokat a rendelkezéseket követik, mint a lakosság – mondták. A nyitást övező társadalmi törésvonal a politikai ideológia mentén jelent meg: a feloldást akaró konzervatívok az egyéni felelősségvállalást és azt emlegetik, hogy milyen gazdasági és mentál-higiénés csapásokat mért a karantén a társadalomra. A baloldali ellenzéki Munkáspárt viszont inkább azt, hogy az állam kötelessége a leginkább kiszolgáltatott emberek védelme. A botrány egy időre elterelte a figyelmet magáról a nyitásról, pedig vezető orvosok, a Lancet orvosi szaklapban megjelent levelükben „veszélyesnek és korainak” nevezték a lépést és megjegyezték: a hasonló átoltottsággal rendelkező Izraelben az esetszám növekedése miatt újra bevezették a biztonsági távolságtartást.

Pénteken pedig 1200 vezető tudós és egészségügyi illetékes írta, hogy a nyitás miatt a vakcináknak ellenálló mutációk jelenhetnek meg és azokat a világ más részeire is exportálhatják a britek. David Heymann, a Londoni Higiéniai és Trópusi Betegségek Főiskolája járványügyi professzora szerint a Covid-19 kezd endémiássá válni, azaz állandóan jelen lenni a közösségben, és megfogalmazta azt, amit a Johnson kormány lépései sugallnak: az angolok maguk mérjék fel, hogy viselkedésükkel mekkora kockázatot vállalnak.

Annyi bizonyos, „hogy a lakosság 70 százalékának átoltottsága vagy 70 százalékos immunitás esetén is megmarad... sok ország eltérő módon lép fel, egyelőre nem tudjuk melyik a legjobb megközelítés” – idézte szavait az ABC News. Most sok függ attól, hogy ismét elviselhetetlen szintre ugrik-e a kórházi kezelések és a halálesetek aránya. Az angol hatóságok még nem jelezték, hogy mi lenne ez a határ, miközben az egészségügyi kérdésekben autonóm többi brit nemzet, Skócia, Wales és Észak-Írország óvatosabb és vár a teljes nyitással.

Közben a vállalkozások által várva várt nyitás éppenséggel újabb csapást mérhet rájuk. Mivel még érvényben marad az a szabály, hogy aki fertőzöttel kerül kapcsolatba, annak otthon kell maradnia, egy sor ágazat néz szembe munkaerőhiánnyal. A hétvégén egy napig nem üzemelt a londoni metróvonal, mert az egészségügyi mobilalkalmazás sok dolgozónak bejelzett és utasította őket a házikaranténra. Csak július első hetében 530 ezer otthonmaradási felszólítást küldött ki az app, ami 46 százalékkal volt több, mint egy héttel korábban.

A közlekedési szakszervezetek szerint ezért súlyos következményei lehetnek a teljes nyitásnak. A konzervatív kormánnyal nem éppen baráti viszonyban lévő Unite szakszervezet közben apokaliptikus képet festett: több autógyár a leállhat és akár örökre Kínába telepíthetik át motorok gyártását. De az is felmerült: az angolok tömegesen törlik majd a potenciális Covid-fertőzést jelző alkalmazást.

