Novák: Tartani tudjuk a vállalt 70 ezer bölcsődei férőhelyet

2021. július 19. 12:41

Könnyebb és olcsóbb lesz bölcsődéket építeni a jövőben – jelentette be az operatív törzs mai ülését követő tájékoztatón Novák Katalin.

Folyamatosan épülnek a bölcsődék országszerte, bővülnek, szépülnek. – Célunk az, hogy mindenhol, ahol erre igény van, legyen férőhely – mondta Novák Katalin, aki azt is bejelentette, hogy az adminisztratív terheket egy miniszteri rendelettel fogják csökkenteni. A jövőben például az első csoport úgy is megkezdheti a működését a bölcsődében, hogyha a következő csoport nevelője még nincs meg, a családi bölcsődék pedig nyolc fővel is elindulhatnak. – Egyszerűbb és olcsóbb lesz bölcsődét működtetni, mint eddig – foglalta össze a miniszter.

A bölcsődei igények folyamatosan növekednek, ehhez kell a kínálatot is hozzáigazítani. – A 2022-ig vállalt 70 ezer férőhelyet, amit vállaltunk, tartani tudjuk – húzta alá Novák Katalin.

MTI