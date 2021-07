Izrael: az oltás önmagában nem nyújt elég védelmet a maszkok viselése nélkül

2021. július 19. 14:12

A magas átoltottságú országban rohamosan terjed a delta variáns, miközben a lehető legkevesebb korlátozással próbálják visszaszorítani a koronavírus-járvány negyedik hullámát. Jó előre közzéteszik, milyen intézkedésekkel nyithatnak meg az iskolák. Görögország is visszakerülhet a karanténkötelezettek listájára. "Amikor a világ az erősen fertőzöttre, pirosra vált, az izraeli kormány célja a megszokott élet és a napi rutintevékenységek fenntartása" - hangsúlyozta Naftali Bennett miniszterelnök a kormány szokásos heti ülésének kezdetén a Jediót Ahronót című újság hírportálja, az ynet hétfői beszámolója szerint. Izraelben minél kevesebb korlátozással próbálják visszaszorítani a koronavírus-járvány negyedik hullámát.

Az új típusú koronavírus delta változatának rohamos izraeli terjedése miatti kormányülésen Bennett bejelentette: a közeljövőben ismertetik a szeptember elsejei tanévkezdés terveit, hogy az iskolák időben felkészülhessenek a koronavírus-járvány miatti különleges követelmények teljesítésére. "Fő célunk a zökkenőmentes tanévnyitás" - mondta Bennett. "Olyan évet éltünk át, amelyben elsőként az oktatás szenvedett károkat, és azt láttuk, hogy a diákok milliói fizetik meg ennek az árát otthon, a zoom előtt hervadozva"- tette hozzá.

Még mindig nem oltottak be több mint egymillió, tizenkét évesnél idősebb izraelit. A kormányfő szerint ők veszélyeztetik önmagukat, a családjukat, a környezetük megélhetését és a tanév megkezdését is. Az oltóhelyek felkeresésére szólította fel őket. Bennett azt is kifejtette, hogy az oltás önmagában nem nyújt elég védelmet a maszkok viselése nélkül. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány döntései nem ajánlások, hanem kötelező érvényűek és a rendeletek megszegőit megbírságolják.

Az új esetek tizede származik külföldről

Noha a kormány azt kérte az izraeliektől, hogy a járvány miatt csakis feltétlenül indokolt esetben utazzanak külföldre, szombaton és vasárnap is zsúfolt sorok várakoztak a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren az indulásra várva, valamint az érkezési oldalon a teszteknél. Az utóbbi hetek új fertőzöttjeinek az egytizede külföldön kapta el a koronavírust. Az egészségügyi minisztérium egyelőre nem javasolja a repülőtér bezárását, viszont az úgynevezett "zöld címke" bevezetését szeretnék azokon a helyeken, ahol száznál többen gyülekeznek. Ez azt jelentené, hogy ott csakis az oltással védettek, a felgyógyultak és a friss negatív tesztet felmutatók léphetnek be. Egyre több országból az oltott izraeliek is csak két negatív teszttel és egyhetes karantén után térhetnek vissza, s a minisztérium Görögország felvételét sürgeti a listára.

Számos országba - Üzbegisztánba, Argentínába, Fehéroroszországba, Brazíliába, Dél-Afrikába, Indiába, Mexikóba és Oroszországba - egyáltalán nem szabad beutazniuk izraelieknek. Aki mégis megteszi, súlyos pénzbüntetésre számíthat.

