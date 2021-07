Már olyan drága a gyümölcs, hogy bezuhant a kereslet

2021. július 19. 16:22

A tavaszi jégesőt és a hőséget is megszenvedték a növények, ez pedig az idei termés mennyiségének és minőségének kárára megy. A természet, hasonlóan az elmúlt három év bármelyikéhez, megint nagyon ellentétes arcát mutatja: tavasszal szokatlanul hűvös, csapadékos, borult, fényszegény időjárás volt, ami nem kedvezett a gyümölcsök terméskötődésének, de a zöldségek vetésének, palántázásának sem. Az áprilisi fagyok is jelentős károkat okoztak a gyümölcstermésben. A másfél hónapja tartó aszályban pedig kivétel nélkül minden zöldség és gyümölcs sínylődik, kiváltképp az öntözetlenek. A tapasztalatok szerint még az öntözött ültetvényeken, illetve szántóföldi zöldségtáblákon is lelassult termés fejlődése, növekedése – tudta meg az InfoRádió Apáti Ferenctől, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeb) elnökétől.

„Ilyen hőségben, 38-40 fok körüli hőmérsékletek mellett gyakorlatilag túlélésre hajt a növény” – mondta a terméktanács elnöke. A leginkább érintett zöldségek között a döntően konzerv- és hűtőipari terméknek számító zöldborsót említette, amelynek a betakarításán már túl vannak, továbbá a csemegekukoricát.

A gyümölcsöknél már az áprilisi fagyok után látszott, hogy az átlagosnál jócskán gyengébb lesz bizonyos fajok termése. Az őszi- és kajszibarack esetében nagyon szerény lett a kínálat, nagyon magas áron. A cseresznyéből közepes termést vártak, ami bár sokkal jobb, mint a tavalyi, de messze elmarad a jó vagy a kiváló termésektől a fagykárok miatt. A visszafogott kereslet miatt a cseresznye egy része eladhatatlannak bizonyult, miután az árak a piacon, a kereskedelemben nagyon magasak voltak. A szilva esetében a FruitVeb közepes termést vár, a szezonkezdet egy-két hétre datálható. Az alma és a körte esetében a kilátások közepes vagy erős közepes szintről szólnak, de az utóbbi időben egyre több panaszt lehet hallani ezen gyümölcsfajok esetében is – jegyezte meg Apáti Ferenc.

„Az időjárási káresemények miatt csak a betakarított termés a biztos” mondta a szakértő, és úgy vélekedett: a tavalyi árakhoz képest nem várható árnövekedés, hiszen az elmúlt évben a legtöbb gyümölcsnek már magas vagy rekordmagas volt az ára, és már azok az árak voltak, amelyeket a fogyasztók még éppen hajlandók voltak megfizetni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen magas árak mellett 20-30 százalékkal visszafogottabb a kereslet.

Ebben az évben azért a legtöbb gyümölcsnél – a kajszi- és őszibarack kivételével – közepes termés várható, ami azt jelenti, hogy a piaci igényeket, ha szűken is, de kielégítheti, így a tavalyinál mindenképpen alacsonyabb fogyasztói árakra lehet számítani, de az elmőlt négy-öt év átlagánál valamivel magasabbra – tette hozzá Apáti Ferenc.

