Szabadon bocsátották a terrorizmus vádjával elítélt székelyeket

2021. július 19. 20:56

Ez a nap is eljött. Beke István és Szőcs Zoltán szabadon bocsájtásáról döntöttek. • Fotó: Facebook/Fejér László Ödön

„Köszönöm, Istenem! Végre szabadok!” – ezt írta Facebook-bejegyzésében Beke Csilla, a terrorizmus vádjával elítélt Beke István felesége. A Brassói Bíróság már június 11-én Beke István és Szőcs Zoltán szabadon bocsátásáról döntött alapfokon.

Szabadon bocsátották hétfő délután a terrorizmus vádjával elítélt székelyföldi Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, miután a Brassó Megyei Törvényszék jogerős ítéletben hagyta jóvá a terrorizmus vádjával elítélt székelyföldiek feltételes szabad lábra helyezését - közölte az MTI-vel Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) parlamenti képviselője.

A képviselő az MTI-nek hétfőn délután elmondta: mind Beke Istvánt, mind Szőcs Zoltánt a családja várta a börtön előtt. Kulcsár Terza József - aki korábban is közvetítő szerepet töltött be a két kézdivásárhelyi férfi és a nyilvánosság között, miután mintegy negyvenszer látogatta meg őket fogva tartásuk idején - azt is közölte: a terrorizmus miatt elítélt székelyek kedden kézdivásárhelyi sajtótájékoztatón válaszolnak az újságírók kérdéseire.

A bíróságok portálján hétfőn délután még csak a Szőcs Zoltánra vonatkozó ítélet kivonata volt elolvasható. Eszerint a törvényszéki bírák megalapozatlannak tartották, és elutasították az elsőfokú szabadon bocsátási határozat ellen benyújtott ügyészségi fellebbezést.

Beke István és Szőcs Zoltán 2020 májusa óta kérhette a feltételes szabadlábra helyezést. Azóta négy, erre vonatkozó kérést nyújtottak be, a börtön illetékes bizottsága a jó magaviseletük alapján valamennyi esetben ajánlotta a szabadon bocsátást. Beke István eddigi kéréseit rendre elutasították a bíróságok. Szőcs Zoltán szabadon bocsátását már két korábbi alkalommal is elrendelte a Brassói Bíróság, az ügyészség fellebbezése után azonban a Brassó Megyei Törvényszék megváltoztatta a döntést.

A terrorizmus vádjával elítélt székely férfiaknak hat hónap múlva lejár a büntetésük.

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018. július 4-én ítélte 5-5 év letöltendő börtönbüntetésre a bukaresti legfelsőbb bíróság, terrorista cselekmények, illetve ezekre való felbujtás miatt. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi, illetve erdélyi elnöke ellen hozott ítélet általános megdöbbenést váltott ki az erdélyi magyarság soraiban, hiszen az első fokon eljáró Bukaresti Táblabíróság megalapozatlannak tartotta az ügyészség által összeállított vádirat nagyobb részét, és csak 11, illetve 10 hónap börtönbüntetést rótt ki rájuk, amennyit már korábban vizsgálati fogságban töltöttek.

A két férfit a romániai szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) állította bíróság elé, mert lehallgatott beszélgetéseikből, és a Beke István lakásán talált petárdákból a román hatóságok arra következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén.

Az erdélyi magyar közvélemény az első pillanattól fogva úgy tekintette, hogy koncepciós eljárás folyik a kézdivásárhelyi fiatalok ellen. Letartóztatásuk után hetekig tüntettek Kézdivásárhelyen. Jogerős elítélésük után több rendkívüli perújítási kérelmet nyújtottak be, de ezek mindegyikét elutasították a romániai bíróságok.

MTI - szekelyhon. ro