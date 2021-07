Döntött a BKV a frankfurti villamosok beszerzéséről

2021. július 19. 22:56

Egy lépéssel közelebb a komfortosabb szolgáltatás bővüléséhez a villamosvonalakon – ezzel a címmel hirdeti a közel harmincéves, klímaberendezéssel nem rendelkező frankfurti villamosok beszerzését a Budapesti Közlekedési Vállalat.

A mai napon a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) Igazgatósága döntött a használt frankfurti villamosok beszerzésének az ügyében, így harmincöt darab Siemens–Düwag alacsony padlós, R típusú villamos kerül beszerzésre, amik 1993-as, illetve 1997-es gyártmányúak, tehát a főváros 25-30 éves szerelvényeket vásárol.

A hétfői közleményben azt hangoztatja a fővárosi vállalat, hogy a lépéssel a szolgáltatás színvonalának a növelése történik meg, pedig a villamosok nem rendelkeznek klímaberendezéssel és utólag sem lehet felszerelni azokat a járművekre, legalábbis a tulajdonos német közlekedési vállalat, a VGF szerint. Mindez a nyári hőség idején komoly problémát jelenthet az utasok és a villamosvezetők számára egyaránt.

A BKV korábbi tájékoztatása szerint az első pillanattól kezdve azzal számoltak, hogy a beszerzendő villamosok honosítása során a klimatizálást meg kívánják oldani. A közlekedési társaság a klímatechnológia fejlődéséről beszél és arról, hogy a tervezést megkezdték. Most is kiemelték, hogy a frankfurti villamosok esetében a légkondicionáló berendezések utólagos beszerelése megvalósítható.

Kérdés, hogy a teljes szerkezeti alakítással mennyi ülőhelyet vesznek majd el az utastérből vagy hogy a valóban kisebb, modern klímákat elbírja-e majd a villamos teteje.

Hamarosan Budapesten járhatnak a „grillsütő” villamosok Fotó: Wikipédia

Mint lapunk is megírta: a frankfurti sajtó évek óta foglalkozik a klíma nélküli járművek problémájával. Amikor a német városban betiltották a parkokban a szabadtéri grillezést, volt, aki azt kommentelte a helyi közlekedési vállalat Facebook-oldalára: semmi gond, majd grillezik az R típusú villamosokon, azokon úgyis akkora a hőség. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) szerint Frankfurt éppen azért kínálta eladásra a járműveket, mert azokra utólag nem lehet klímát szerelni, a frankfurti közlekedési vállalat weboldalán leírják az okot is: a berendezést nem bírja el a tető, nem erre lett méretezve. A VEKE rámutatott, hogy a klíma miatt az alacsony padlós jármű esetében alapvető konstrukciós átalakításokra volna szükség, amit maguk a németek sem vállaltak. Frankfurtban részletesen vizsgálták azt is, hogy bár a klímaberendezést az utastérben el lehetne helyezni, de az az ülőhelyek feláldozásával járna, ezért elvetették, mert amúgy is szűk a villamosok utastere.

Az egész ügy azzal kezdődött, hogy a főpolgármester még júniusban fogadta el azt az előterjesztést, amely értelmében új villamosokat szereznek be a fővárosnak; nem ez az első olyan járműbeszerzés vagy felújítási terv Karácsonytól, ami több kétséget is felvet, és számos hátránnyal jár a budapesti lakosok számára. Ezekben a beszerzésekben, fejlesztésekben az a közös, hogy a velük kapcsolatos kudarcokért, problémákért mindig a kormányt teszi felelőssé a balliberális városvezetés.

MNO