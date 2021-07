Barcson őrlik a lisztet a magyarok kenyeréhez

2021. július 19. 23:49

A múlt évben háromtonnányi búza gyűlt össze a somogyvári és a környékbeli gazdáktól a határon túli magyarság rászorultjai számára készült búzaliszt-adományhoz. A Magyarok kenyere –15 millió búzaszem-program somogyvári szervezői azt szeretnék, ha ez évben is ennyit ajánlanának fel a település és a szomszédos falvak gabonatermelői, annak ellenére, hogy idén közepes lett a termés – hangzott el a hét végén a somogyvári gyűjtőpont megnyitóján.

A program keretében hazánkból és a környező országok magyarlakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Szabó Tamás, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) somogyi elnöke emlékeztetett: 2020 nyarán a megye 271 gabonatermelője 31,4 tonna búzát ajánlott fel, idén 15 gyűjtőponton várják az adományokat, és kezdeményezni fogják, hogy abból a koronavírus-járvány miatt árván maradt gyerekeknek is jusson. Lapunk kérdésére a gyűjtőpont megnyitásának helyet adó település polgármestere úgy fogalmazott: biztos benne, hogy Magyarok kenyere program révén tovább erősödik a határon túli magyarokkal kialakult kapcsolat. Somogyvár önkormányzata ezért is járul hozzá néhány zsák búzával az akcióhoz– tette hozzá Gyurákovics László. A Somogy megyében összegyűlt búza megőrlése idén is a barcsi malomra vár.

A Magyar Örökség-díjas Magyarok kenyere –15 millió búzaszem program a Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása, amelynek keretében hazánkból és a környező országok magyarlakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók. A több mint egy évtizedes jótékonysági program szervezője a Magosz, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyarok Kenyere Alapítvány és a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége.

MNO