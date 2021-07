Akinek fontos hazánk függetlensége, töltse ki a kérdőívet!

2021. július 20. 12:52

Akinek fontos Magyarország függetlensége, a magyar családok biztonsága, a keresztény-nemzeti kultúra megőrzése, támogassa a kormányt ezen céljaiban, és vegyen részt a nemzeti konzultációban - nyilatkozta az MTI-nek a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miután a Bács-Kiskun megyei hercegszántói határvédelmi bázison tett kedden látogatást.

Németh Szilárd emlékeztetett: a tizenegyedik nemzeti konzultáción a migrációs politikával kapcsolatban több kérdésben is várják az emberek véleményét, mert a kormány célja az ország önvédelmi képességének megerősítése.



A magyar rendőrök és honvédek továbbra is kimagaslóan és elkötelezetten teljesítenek szolgálatot, védik Magyarország, valamint az Európai Unió külső határait, miközben egyre többen próbálnak azon átjutni, esetenként alagúton, létrával vagy vízen - hangoztatta.



Azt mondta, a magyar kormányt két jogi alap, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fenntartása és a schengeni szerződés hatalmazza fel arra, hogy a kerítéssel "betonbiztosan" garantálja a belső és külső határ védelmét, "a migránsok kint tartását".



Az államtitkár szerint a bevándorláspárti baloldal ugyanakkor kétszínűen és kettős mércét alkalmazva éppen ezért támadja és zsarolja a magyar kormányt.



"Minden Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárás mögött az áll, hogy nem kérünk a veszélyes Soros-tervből, nem engedjük be a migránsokat, mert mi akarjuk meghatározni, hogy kivel éljünk együtt, és mi akarjuk megmondani, hogy milyen jövőt szánunk a magyar gyermekeknek" - jelentette ki.



Németh Szilárd különösen fontosnak nevezte, hogy a koronavírus okozta világválságban kiemelten védjék a magyar emberek életét és egészségét. Ezért az elkövetkező két évben teljes bevándorlási stopot kell elrendelni, hogy meg lehessen akadályozni az újabb és újabb vírusmutációk behurcolását - közölte az államtitkár.

MTI