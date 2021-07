Ukrajnában ismét gyorsult a járvány terjedése

2021. július 20. 14:03

Ukrajnában a hét vége után a többszörösére ugrott a napi koronavírusos fertőzöttek és a halálos áldozatok száma, keddre csaknem hatszáz új beteget és 25 elhunytat jegyeztek fel.

A hivatalosan közölt adatok szerint az elmúlt napban Ukrajnában 598-cal 2 245 275-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény több mint a háromszorosa a megelőző napinak, és nagyjából annyi, mint amennyit a múlt héten mértek a hétköznapokon. Az elhunytak száma huszonöttel 52 756-ra emelkedett, míg a megelőző napon, vasárnap öten haltak bele a betegségbe. Eddig 2 181 925-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban 540-en, az aktív betegek száma így megint nőtt, harminchárommal 10 594-re.



Kórházba 279 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, míg a megelőző napon 307. A legtöbb új beteget, 228-at megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel.



Az egészségügyi minisztérium közlése szerint a február 24. óta tartó oltási kampány alatt eddig 2 717 790-en kapták meg valamely védőoltás első, 1 461 875-en a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Hétfőn 81 015 embert oltottak be.



A tárca adatai szerint két régióban, a dél-ukrajnai Odessza és az ország nyugati részében lévő Ternopil megyékben meghaladta a koronavírusos betegek ellátására kijelölt kórházak leterheltsége a megengedett ötvenszázalékos szintet: előbbiben 50,3 százalékos, utóbbiban pedig 88,9 százalékos lett. A kelet-ukrajnai Luhanszk megyében pedig az újonnan regisztrált fertőzöttek aránya lett az elmúlt három napban négy százalék, ami most a legmagasabb az országban. Ukrajna minden régiója jelenleg a járványhelyzet szerinti legenyhébb, zöld besorolásban van. Ha egy régió két mutatója meghaladja a megengedett szintet, akkor a kormánynak szigorúbb besorolásba kell tennie - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda.



Viktor Ljasko egészségügyi miniszter keddi sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy szerdától az oltási kampány az utolsó, ötödik szakaszba ér. Ez azt jelenti, hogy minden 18 évesnél idősebb állampolgár foglalkozástól függetlenül megkaphatja a védőoltást, ha akarja. Eddig szakaszonként határozták meg az oltásra jogosultak körét veszélyeztetettség alapján, kor és foglalkozás szerint, ezenkívül néhány hete felvehették vállalati kollektívák, valamint a főként csak hétvégén és nagyobb városokban működő tömeges oltópontokon azok, akik előzetesen feliratkoztak az internetes várólistára.



A tárcavezető - emlékeztetve a vírus különösen veszélyes, először Indiában megjelent delta variánsának terjedésére - ismételten arra hívta fel a lakosságot, ne halogassa az oltás felvételét. Elmondta: a Volodimir Zelenszkij elnöknél előző nap tartott válságstáb-értekezleten utasították a régiók kormányzóit, hogy minden járási központban létesítsenek oltópontokat. Jelenleg csaknem kétszáz oltópont működik az országban.



MTI