Tizenhét évvel ezelőtti kettős gyilkosság: most kapott életfogytiglant a tettes

2021. július 20. 15:02

Életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtott első fokon kedden a Szegedi Törvényszék egy hajléktalan férfit, aki 2004-ben meggyilkolt egy idős makói asszonyt és lányát - tájékoztatta a bíróság közleményben az MTI-t.

A jelenleg 47 éves férfit több emberen, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében mondták ki bűnösnek. A törvényszék döntött arról, hogy a vádlott legkorábban 30 év leteltével bocsátható feltételes szabadságra.



A 2004. november 16-án Makón, a Szegedi utca egyik házában holtan találtak egy 77 esztendős asszonyt és hozzá látogatóba érkező 51 éves lányát.



A vádlott a szomszédos ingatlanba hatolt be, majd a kerítésen átmászva jutott a sértett házába. A nyári konyhában összetalálkozott az idős asszonnyal, akit vascsővel bántalmazott, majd elvágta a torkát. Ezután még másfél-két órát tartózkodott a lakásban, evett, ivott, átkutatta a házat, de nem találta meg a sértett eldugott pénzét.

Összetalálkozott az anyját meglátogató nővel, akit ugyanúgy bántalmazott és ölt meg, mint előző áldozatát. A holttesteket újságpapírral betakarta, majd a vascsövet hátrahagyva távozott.



Az elkövető azonban vénás sérülést szenvedett, a vért még a házban lemosta, ehhez levette cérnakesztyűjét, így ujjlenyomatokat hagyott hátra. A rendőrség 2019-ben ezeket összevetette a Makón és Csongrád megye területén élet és vagyon elleni, erőszakos bűncselekményeket elkövetők ujjlenyomataival, így találtak rá tavaly februárban a vádlottra, aki a mórahalmi járásban élt, nőtlen, gyermektelen, vagyontalan, hajléktalan. Később a házban talált kesztyűből, a vascsőről és az egyik áldozat körme alól vett mintából is kimutatták a vádlott DNS-ét.



Az írni, olvasni nem tudó férfi a bíróság előtt nem tett vallomást. Korábban tagadta bűnösségét, azt állította, a bűncselekmény idején a Csongrád megyei Bordányban dolgozott napszámosként. Bár abban az időben gyakran meglátogatta barátnőjét Makón, azon a napon is Bordányban tartózkodott, az áldozatok házában pedig soha nem járt - mondta.



A bíróság meghallgatta a férfi egykori barátnőjét, aki elmondta, az álnéven bemutatkozó vádlott német állampolgárnak adta ki magát, s azt állította, kamionsofőrként dolgozik. Kapcsolatuk már hónapokkal a gyilkosság előtt megszakadt, mert a férfi többször meglopta. A vádlott azonban ezután is visszajárt Makóra.



A szakértői vélemény szerint a vádlott bár aluliskolázott, képességei közelítenek az enyhe értelmi fogyatékosság szintjéhez, nem szenved elmebetegségben, és beszámítási képessége sem korlátozott.



A vádlott és védője felmentés, illetve enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést, az ügyészség pedig a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés érdekében, így az ítélet nem jogerős.



bhzs \ bhi

MTI