Napos, száraz idő, helyenként zápor, zivatar, néhol széllökések

2021. július 20. 16:41

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: a Dunántúl túlnyomó részén és a Duna menti területeken kedden és szerdán is napos, száraz idő várható. A keleti megyékben azonban a többórás napsütés mellett mindkét nap erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés. Kedden délután elsősorban a Salgótarján-Szeged vonal mentén kell záporokra, zivatarokra számítani, majd éjszaka e vonal mentén és attól keletre valószínű konvektív csapadék, de hajnalban már kevesebb helyen eshet.



Szerdán kora délutánig helyenként zápor, néhol egy-egy zivatar még előfordulhat az ország keleti felén, de a délután második felére ezek is megszűnnek. Az északi, északnyugati szelet kedden még többfelé, szerdán már csak kevés helyen kísérhetik erős lökések. Zivatarok környezetében is lehet átmenetileg erős vagy viharos a szél.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 24 és 28 fok között valószínű.

MTI