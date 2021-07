Milliárdos károkat okozhattak a hétvégi viharok

2021. július 20. 17:45

Egymilliárd forintot megközelítő károkat okozhattak a hétvégi viharok, intenzív esőzések; a biztosítók további kárbejelentésekre számítanak.

Az Aegon Biztosító az MTI-t arról tájékoztatta, hogy csütörtöktől kedd reggelig csaknem 2300 kárbejelentés érkezett, a becsült kárösszeg 401 millió forint. A bejelentések nagy részét jégverés, beázás, felhőszakadás és vihar által okozott károk miatt tették az ügyfelek, de gyakoriak voltak a villámcsapás miatti kárbejelentések is. Jellemzően az épületek tetőszerkezetében, falazatában keletkeztek sérülések, de tetemesek a gépjárműveket érintő károsodások is.



A legtöbb bejelentés Budapestről, Hajdú-Bihar, Pest és Szabolcs-Szatmár megyéből érkezett.



Az Aegon arra számít, hogy a kárbejelentések száma jelentősen emelkedni fog a következő napokban, a tapasztalatok szerint ugyanis az emberek először a kármentéssel vannak elfoglalva, és csak ezután fordulnak a biztosítójukhoz.



A biztosító közölte azt is, hogy a július 9-10-i viharok miatt már több mint ötezer kárbejelentés érkezett. A két hétvégét összesítve a teljes becsült kárérték elérheti a kétmilliárd forintot.



A Groupama Biztosítóhoz mintegy 900 lakásbiztosítási kárbejelentés érkezett az elmúlt négy napban, a becsült kárösszeg megközelíti a 300 millió forintot - közölte a biztosító az MTI-vel.



A bejelentések 38 százalékát felhőszakadás, 29 százalékát vihar, 19 százalékát villámcsapás, 8 százalékát jégverés miatt tették az ügyfelek. Az elmúlt napok esőzései, viharai erőteljesen érintették Budapestet és Pest megyét, az összes kárbejelentés 36 százaléka innen érkezett a Groupamahoz.



A biztosító tapasztalatai alapján csökkenő mértékben, de a következő napokban még emelkedik majd a bejelentett károk száma.



A Groupama összesítése szerint az idei "viharszezon" okozta károk nagysága eddig meghaladta az 1 milliárd forintot.



A Generali Biztosító tájékoztatása szerint július második és harmadik hétvégéjének viharai után eddig csaknem 5500 bejelentés érkezett, összesen 1,5 milliárd forint értékben.



A Generali adatai szerint a július 9. és 13. közötti viharok leginkább Budapestet, valamint Pest, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyét érintették, a települések között Tata, a kerületek közül Budapest XX. és XXI. kerülete szenvedte meg leginkább a viharokat. Az elmúlt hétvége után Budapest mellett Debrecen is felkerült a dobogóra a károk számát tekintve.

MTI