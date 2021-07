SZDSZ-es tahóság - Karácsony ma is pimaszkodott

2021. július 20. 18:20

Karácsony: kormányzati felújítások csúszása is nehezíti a budapesti közlekedést

Az M0-ás déli hídjának és a csepeli HÉV-nek a rekonstrukciója mellett a Nyugati pályaudvar kormányzati felújításának csúszása is tovább nehezíti a fővárosi közlekedést - írta Budapest főpolgármestere kedden a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott: "most, hogy kiderült, hogy két elfuserált kormányzati beruházás, az M0-ás déli Duna-híd és a H7-es csepeli HÉV soha véget nem érő felújításához hasonlóan a Nyugati pályaudvar felújítása is tovább csúszik, ezzel tovább nehezítve a Budapesten közlekedők életét, jó lenne egy kis szerénység a Fidesz politikusaitól".

Az M0-ás déli Duna-hídjának javítása 2020-ra egyszer már elkészült, azóta mégis többször újra le kellett zárni, korlátozások vannak érvényben most is, ami hatalmas terhet jelent a városnak. A csepeli HÉV átadása is már több mint fél éve csúszik az atlétikai stadion építése miatt - írta a főpolgármester. Hozzátette: a HÉV átadását tavaly karácsonyig ígérték, mégis azóta is kényszerű átszállásra és pótlóbuszozásra kényszerülnek a csepeliek, "nem csoda, hogy sokan inkább az autót választják helyette".

Karácsony Gergely kiemelte: miközben a Fidesz azért támadja őket, amiért a kormánypárt által csaknem egy évtizeden át halogatott beruházásokat megcsinálják, "ők nem képesek akár csak egy beruházást is időben, a tervek szerint befejezni és átadni".

MTI