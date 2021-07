Hidvéghi: Soros-szervezetek mondták tollba Brüsszel jogállamisági jelentését

2021. július 20. 18:29

Politikai zsarolás jogi köntösbe bújtatva az Európai Bizottság idei "úgynevezett jogállamisági jelentése" - értékelt Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője kedden az MTI-hez eljuttatott videonyilatkozatában.

Hidvéghi Balázs kiemelte: az elmúlt hetek eseményei után nem sok illúziójuk volt az Európai Bizottság "úgynevezett jogállamisági jelentésével" kapcsolatban. "Nem ért minket meglepetés" - fogalmazott a kormánypárti politikus, aki úgy értékelt: az idei jelentés sem más, mint politikai zsarolás jogi köntösbe bújtatva.



Hozzátette: Brüsszel a saját ideológiai, világnézeti elvárásait kéri számon Magyarországon, és ehhez használja fel ezt "a komolytalan és elfogult irományt". A jelentés tele van abszurd állításokkal, amelyek köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Ha megnézik a hivatkozásokat, jól látszik, hogy a már ismert Soros-szervezetek mondták tollba ezt a szöveget is - összegzett a fideszes EP-képviselő.



Az egyik ilyen abszurd állításként említette, amikor arról beszélnek, hogy Magyarországon az újságírókat megfélemlítik és nincsenek biztonságban. Mondják mindezt úgy, hogy csak néhány nappal ezelőtt gyilkoltak meg egy tényfeltáró újságírót Hollandiában a nyílt utcán.



Hidvéghi Balázs kitért arra is, hogy egy másikat Máltán autóba rejtett pokolgéppel öltek meg. Brüsszel mégis a magyar médiahelyzet miatt aggódik - mondta a politikus.



"Ez a hazug jelentés nem más, mint egy politikai zsarolási kísérlet hazánkkal szemben. Mindezt azért, mert szembe megyünk a brüsszeli fősodorral, nemet mondunk a bevándorlásra, megvédjük a gyermekeinket és nem engedjük be az LMBTQ-aktivistákat az óvodákba és az iskolákba. Ahogy a múltban is, úgy most is ki fogunk állni hazánkért és megvédjük a magyar emberek érdekeit" - jelentette ki a fideszes EP-képviselő.

MTI