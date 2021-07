Egykori főtanácsadója szerint Boris Johnsonnak távoznia kellene

2021. július 20. 22:59

Boris Johnson brit miniszterelnök volt főtanácsadója szerint a kormányfőnek minél előbb távoznia kellene tisztségéből.

Cummings

Az egykor rendkívül befolyásos Dominic Cummings a BBC brit közszolgálati televíziónak adott, kedd este műsorra tűzött egyórás interjúban elmondta: ő már 2019 decemberében, a Johnson vezette Konzervatív Párt váratlanul nagyarányú parlamenti választási győzelme után néhány nappal arról tárgyalt szövetségeseivel a Downing Streeten, hogy Boris Johnsont el kellene távolítani a miniszterelnöki tisztségből.



Cummings, aki belső hatalmi viszálykodások után 2020 végén távozott főtanácsadói tisztségéből, nem volt tagja a kormányzó Konzervatív Pártnak és a kormánynak sem. Ugyanakkor ő volt a kormányzati stáb messze legbefolyásosabb nem miniszteri tisztségű tagja, és közvetlen befolyással bírt a sarkalatos szakpolitikai kérdések mellett a kormányon belüli személyi döntésekre is.



A kedd esti BBC-interjúban azonban Cummings azt mondta: Johnson akkori élettársa, Carrie Symonds - akit a kormányfő azóta feleségül vett - a 2019-es választások után "megpróbálta saját kezébe venni a szálakat", és igyekezett befolyásolni a kinevezéseket.



"Napokon belül olyan helyzetben találtuk magunkat, hogy a miniszterelnök barátnője tőlünk akart megszabadulni, és komplett bohócokat akart kineveztetni egyes kulcsposztokra" - tette hozzá.



Arra a kérdésre, hogy nem választott tisztviselő létére miért akarta a demokratikusan megválasztott Boris Johnson távozását, Dominic Cummings úgy fogalmazott: a miniszterelnöknek nem volt semmiféle kormányzási terve, "azt sem tudja, hogyan kell ellátni a miniszterelnöki teendőket, és nem azért juttattuk be (a Downing Streetre), mert ő lett volna a megfelelő személy az ország vezetésére, hanem azért, mert egy adott problémát meg kellett oldanunk".



Ez a probléma a brit EU-tagság megszűnési folyamatának (Brexit) végigvitele volt.



Cummings a brit EU-tagságról tartott öt évvel ezelőtti népszavazás előtt a kilépésért küzdő legnagyobb kampánycsoport, a Vote Leave irányítója volt.



A kedd esti BBC-interjúban ugyanakkor kijelentette: "nincs ember a Földön", aki teljes bizonyossággal tudhatná, hogy tényleg a Brexit volt-e a helyes döntés.



"Ha valaki azt mondja, hogy tudja a biztos választ az ilyen jellegű kérdésekre, annak nincs ki mind a négy kereke, akár a bennmaradást pártoló oldalon, akár a mi oldalunkon áll" - mondta Boris Johnson egykori főtanácsadója.



Dominic Cummings egyenes utalást tett arra, hogy véleménye szerint a jelenlegi kormányzati rendszer helyébe újat kellene állítani, "akár egy új párt létrehozásával, akár egy meglévő párt átvételével".



Hozzátette ugyanakkor: nem feltétlenül gondolja úgy, hogy ezt neki személyesen kellene végrehajtania.



Arra a kérdésre azonban, hogy jelenleg is igyekszik-e kitessékelni Boris Johnsont a Downing Streetről, Cummings úgy fogalmazott, hogy "minél hamarabb távozik (Johnson), annál jobb".



Arra a kérdésre, hogy ennek érdekében cselekszik-e is, a brit kormányfő volt főtanácsadója úgy válaszolt, hogy "igen, magától értetődően".



